Novo Nissan GT-R: mais de 1000 cv (elétricos…)

Na Nissan, pouco tempo depois do anúncio formal do ponto final na produção da geração R35 do GT-R, rumores sobre o desenvolvimento e a produção de geração nova do superdesportivo. Agora, diz-se que o modelo também poderá contar com motorização 100% elétrica, a exemplo do que acontece com os compactos que a marca propõe na Europa (Juke e Qashqai).









De acordo com a publicação especializada britânica “Auto Express”, nesta versão, o poderá contar com 1000 cv! O superdesportivo novo deve aproximar-se muito do desenho do Hyper Force Concept, estudo apresentado em 2023, e a introdução do modelo no mercado coincidirá com o relançamento da submarca Nismo, nome que passará a figurar num número cada vez maior de carros da gama da Nissan.





“O GT-R é o produto mais resistente da gama. Não se trata apenas de um desportivo, pretende propor algo diferente de tudo o que existe e é nisso que estamos a trabalhar. Queremos oferecer tecnologias que já existem? Não! É aí que se concentram todos os esforços. Gostamos de diferenciar-nos e, também, de estarmos na vanguarda”, disse Xavier Tesson, do Planeamento de Produto da Nissan Europa, em entrevista à publicação britânica.







