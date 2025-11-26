Novo Opel Astra: primeiras fotos

A Opel divulgou as primeiras imagens do novos Astra e do Astra Sports Tourer. Nos dois compactos, adoção do desenho mais moderno da marca, com modernização da grelha Vizor, que inclui o Blitz (relâmpago) iluminado. E sublinha-se, também, a utilização de elementos de estilo apresentados em setembro, no “concept” Corsa GSE Vision Gran Turismo.









A Opel iniciou a contagem decrescente para a primeira atualização importante da sexta geração do Astra, compacto introduzida no mercado europeu em 2021. Esta intervenção beneficia tanto a berlina de 5 portas, como a variante Sports Tourer (a designação da carrinha) e expressa-se, principalmente, no desenho dianteiro, que ganha apresentação mais elegante e técnica, com modernização da grelha Vizor e a integração do Blitz iluminado (o relâmpago no logotipo da marca da Stellantis).

A Opel prometeu mais novidades para breve, mas sabe-se que o novo Astra ficará disponível na Europa no primeiro trimestre de 2026. As primeiras fotos divulgadas pela marca de Rüsselsheim, Alemanha, também confirmam a adoção de diversos elementos de estilo utilizados, originalmente, no “concept” Corsa GSE Vision Gran Turismo, estudo apresentado em setembro, no IAA de Munique.









O fabricante alemão tem quase 90 anos de história na produção de compactos e o Astra sucedeu ao Kadett em 1991. “Este modelo representa tudo o que distingue a marca: engenharia alemã que combina emoções com sentido prático e tecnologia de ponta para todos. Preparamo-nos para o próximo grande passo ", afirma Florian Huettl, administrador-delegado da marca alemã.

.

O Blitz da Opel apresenta-se iluminado pela primeira vez na história do Astra, mas a marca estreou a fórmula no Grandland, o Sport Utility Vehicle (SUV) posicionado no topo de gama da marca. Os “designers” e os engenheiros também otimizaram o Compass, nome que designa o “cruzamento” do eixo longitudinal no “capot” com o eixo horizontal representado na assinatura luminosa, que assume a forma estreada no Corsa GSE Vision Gran Turismo.







