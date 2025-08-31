Novo XPENG P7: 10.000 em 7 m!

A XPENG apresentou geração nova da berlina elétrica na China, a que sucede a automóvel à venda no mercado doméstico desde o verão de 2020. O preço da versão básica ronda os 26.500 €.









A XPENG cerca de 10.000 encomendas da segunda geração do P7 nos primeiros 7 minutos do período de pré-venda do automóvel elétrico novo, que “rompe” com a imagem do carro original introduzido no mercado doméstico em 2020 e que soma, até ao momento, quase 191.000 unidades vendidas!





Exteriormente, destacam-se a silhueta “liftback” e a linguagem de “design” Xmart Face. A grelha e o “spoiler” traseiro ativos, assim como soluções técnicas como os puxadores das portas “dissimulados” na carroçaria (movem-se eletricamente) são as razões por detrás do desempenho aerodinâmico excecional de automóvel com mais de 3 m entre eixos, o que prenuncia interior com habitabilidade muito acima da média. Na berlina nova, jantes de 20’’ ou 21’’, de liga leve.









A XPeng, para o P7 novo, anuncia seis cores exteriores e três ambientes interiores. No painel de bordo, encontram-se monitores digitais para a instrumentação (8,8”) e o programa multimédia (15,6”). Adicionalmente, entre os equipamentos, Head-Up Display de 87” com tecnologia de realidade aumentada e sistema de som com 23 altifalantes. Os apoios à condução são apoiados por inteligência artificial (IA).



