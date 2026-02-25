Opel anuncia Corsa GSE

A Opel anunciou, oficialmente, o desenvolvimento e a produção de versão GSE do Corsa, divulgando a primeira fotografia do segmento B com motorização elétrica e muitos esteroides em simultâneo com a confirmação da informação. Este modelo surgirá nos principais mercados europeus ainda em 2026 e, comercialmente, será posicionado abaixo do Mokka GSE apresentado no ano passado.









Neste Corsa GSE, a exemplo do que acontece no Mokka GSE ou nos “primos” Alfa Romeo Junior Elletrica Veloce e Peugeot E-208 GTI, motor elétrico com 280 cv/171 kW e 345 Nm, bateria com 54 kWh de capacidade nominal (50,8 úteis) e tração só às rodas dianteiras. A Opel, para o SUV, reivindica arranque 0-100 km/h em 5,9 s e velocidade máxima limitada a 200 km/h. E a autonomia prometida (WLTP) é de até 324 km.

A primeira imagem do Corsa GSE antecipado, parcialmente, pelo “concept” Corsa GSE Vision Gran Turismo apresentado em setembro do ano passado, em Munique, Alemanha, no IAA, permite-nos observar apenas partes da jante de 20’’ e da pinça de travão. A Opel não anunciou mais informações, a razão por detrás dos rumores sobre a potência do desportivo novo. De acordo com fonte da marca que integra o consórcio Stellantis, o fabricante de Rüsselsheim, Alemanha, porventura para não “morder” a Peugeot (e seu o 208 GTI, que também é novo), pode optar por equipar o carro com máquina menos potente – outro “primo”, o Abarth 600e, apresenta-se no mercado com duas versões: Scorpionissima (280 cv) e Turismo (240 cv).