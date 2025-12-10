Opel: Astra novo no início de 2026
- João Isaac
- há 41 minutos
- 2 min de leitura
Compacto da marca alemã tem “design” novo, sobretudo na dianteira, e soluções inéditas. Versão elétrica ganha bateria com 58 kWh de capacidade e, assegura-o a Opel, percorre até 454 km entre recargas. Apresentação no próximo mês, no salão de Bruxelas, Bélgica, arranque da comercialização pouco tempo depois…
A Opel, depois de 2025 dedicado, sobretudo, à expansão e modernização da gama de Sport Utility Vehicles (SUV) – Mokka, Frontera, Grandland –, aborda 2026 com a antevisão da apresentação de edições novas de Astra e Astra Sports Tourer, carros com estreia mundial marcada para o próximo mês, no salão de Bruxelas, Bélgica.
Trata-se da primeira atualização importante da sexta geração do Astra, que está no mercado europeu desde 2021. Esta intervenção acontece pouco tempo depois da modernização do DS 4, que passou a chamar-se DS N.º 4, e é produzido pela Opel na fábrica de Rüsselsheim, Alemanha.
Um dos destaques principais dos Astra novos é a modernização do “design”, mais importante na dianteira no que traseira, com a reinterpretação da grelha Vizor, que passa a apresentar o logotipo iluminado, a exemplo do que sucede no Grandland. De acordo com a marca alemã do consórcio Stellantis, o estudo Corsa GSE Vision Gran Turismo apresentado em setembro, no IAA de Munique, Alemanha, serviu de inspiração a atualização que também abrange a paleta de cores e as jantes de 17’’ e 18’’.
Novidade no Astra é, ainda, a integração da iluminação Intelli-Lux HD, igualmente estreada no Grandland. Esta tecnologia tem função adaptativa para prevenção do encadeamento dos outros utilizadores das vias. Consegue-o por contar com mais 50.000 LED, o que também permite adaptação quase instantânea dos feixes de luz em função do ângulo da direção e até dos reflexos originados por asfalto molhado e placas de sinalização.
No habitáculo, os bancos Intelli-Seats, com ergonomia patenteada, são propostos de série desde o nível de equipamento na base da gama, mas também disponíveis bancos dianteiros com certificação AGR, com múltiplos ajustes, incluindo suporte lombar electropneumático e aquecimento, que têm revestimentos em ReNewKint, material reciclado e reciclável que reduz as emissões de CO2 e o desperdício que resulta da produção. E o sistema multimédia é de utilização mais intuitiva.
No que respeita a motorizações, nomeadamente às eletrificadas, a Opel promete o anúncio de informações mais detalhadas para a apresentação em Bruxelas, mas confirma-se que o Electric tem uma bateria com 58 kWh de capacidade, facto que permite reivindicar uma autonomia WLTP de até 454 km (no carro que sai de cena, acumulador com 54 kWh de capacidade e menos 34 km entre recargas). Novidade no Electric é, também, a função V2L (“Vehicle to Load”), sistema que permite usar o Opel como “carregador” de dispositivos elétricos externos.
