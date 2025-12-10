Opel: Astra novo no início de 2026

Compacto da marca alemã tem “design” novo, sobretudo na dianteira, e soluções inéditas. Versão elétrica ganha bateria com 58 kWh de capacidade e, assegura-o a Opel, percorre até 454 km entre recargas. Apresentação no próximo mês, no salão de Bruxelas, Bélgica, arranque da comercialização pouco tempo depois…









A Opel, depois de 2025 dedicado, sobretudo, à expansão e modernização da gama de Sport Utility Vehicles (SUV) – Mokka, Frontera, Grandland –, aborda 2026 com a antevisão da apresentação de edições novas de Astra e Astra Sports Tourer, carros com estreia mundial marcada para o próximo mês, no salão de Bruxelas, Bélgica.

Trata-se da primeira atualização importante da sexta geração do Astra, que está no mercado europeu desde 2021. Esta intervenção acontece pouco tempo depois da modernização do DS 4, que passou a chamar-se DS N.º 4, e é produzido pela Opel na fábrica de Rüsselsheim, Alemanha.









Um dos destaques principais dos Astra novos é a modernização do “design”, mais importante na dianteira no que traseira, com a reinterpretação da grelha Vizor, que passa a apresentar o logotipo iluminado, a exemplo do que sucede no Grandland. De acordo com a marca alemã do consórcio Stellantis, o estudo Corsa GSE Vision Gran Turismo apresentado em setembro, no IAA de Munique, Alemanha, serviu de inspiração a atualização que também abrange a paleta de cores e as jantes de 17’’ e 18’’.

Novidade no Astra é, ainda, a integração da iluminação Intelli-Lux HD, igualmente estreada no Grandland. Esta tecnologia tem função adaptativa para prevenção do encadeamento dos outros utilizadores das vias. Consegue-o por contar com mais 50.000 LED, o que também permite adaptação quase instantânea dos feixes de luz em função do ângulo da direção e até dos reflexos originados por asfalto molhado e placas de sinalização.









No habitáculo, os bancos Intelli-Seats, com ergonomia patenteada, são propostos de série desde o nível de equipamento na base da gama, mas também disponíveis bancos dianteiros com certificação AGR, com múltiplos ajustes, incluindo suporte lombar electropneumático e aquecimento, que têm revestimentos em ReNewKint, material reciclado e reciclável que reduz as emissões de CO2 e o desperdício que resulta da produção. E o sistema multimédia é de utilização mais intuitiva.