Opel Astra ST: um depósito, 1200 km
- João Isaac
- há 1 hora
- 2 min de leitura
A Opel submeteu a variante Sports Tourer (carrinha) do Astra, a mais familiar e versátil da gama, a teste de autonomia para perceber o número de quilómetros que é capaz de percorrer em condições reais de tráfego com apenas um depósito de combustível, que tem 52 litros de capacidade.
A unidade utilizada neste exercício estava equipada com a mais recente geração do sistema Hybrid, que combina motor 1.2 Turbo a gasolina e máquina elétrica integrada no módulo da caixa de velocidades e disponibiliza 145 cv.
Para o cumprimento da missão, escolheu-se um percurso misto com 106 km de extensão situado próximo da sede da marca propriedade da Stellantis, que fica situado em Rüsselsheim, nos arredores de Frankfurt, Alemanha. O itinerário teve zonas de autoestrada onde o Astra atingiu os 138 km/h, assim como estradas mais lentas, onde o Opel enfrentou filas de trânsito.
Os 52 litros de gasolina permitiram que o Astra completasse 11 vezes o percurso de teste realizado durante dois dias, cumprindo uma distância total de cerca de 1200 km e terminando o exercício com 4,3 l/100 km de média, registo 0,7 litros abaixo do consumo homologado, segundo o ciclo europeu WLTP.
A velocidade média do teste foi de 61 km/h e a temperatura média de 23º C. O Astra Sports Tourer Hybrid percorreu 28% de todo o percurso com recurso apenas a energia elétrica, ou seja, 345 km sem emitir gases de escape.
O teste da Opel foi reproduzido por um meio de comunicação social alemão, mas em condições ligeiramente diferentes. Dois jornalistas especializados convidados ligaram Munique a Sylt e percorreram os 1154 km do percurso sem paragens para reabastecimentos. A média foi só ligeiramente superior (4,8 l/100 km), mas o Astra Sports Tourer tinha mais um passageiro a bordo, circulou com o ar condicionado ligado e cumpriu o trajeto a uma velocidade média superior, 78 km/h. Ainda assim, também neste caso, média de consumo abaixo dos 5 l/100 km WLTP.
Comentários