Opel Astra ST: um depósito, 1200 km

A Opel submeteu a variante Sports Tourer (carrinha) do Astra, a mais familiar e versátil da gama, a teste de autonomia para perceber o número de quilómetros que é capaz de percorrer em condições reais de tráfego com apenas um depósito de combustível, que tem 52 litros de capacidade.









A unidade utilizada neste exercício estava equipada com a mais recente geração do sistema Hybrid, que combina motor 1.2 Turbo a gasolina e máquina elétrica integrada no módulo da caixa de velocidades e disponibiliza 145 cv.





Para o cumprimento da missão, escolheu-se um percurso misto com 106 km de extensão situado próximo da sede da marca propriedade da Stellantis, que fica situado em Rüsselsheim, nos arredores de Frankfurt, Alemanha. O itinerário teve zonas de autoestrada onde o Astra atingiu os 138 km/h, assim como estradas mais lentas, onde o Opel enfrentou filas de trânsito.





Os 52 litros de gasolina permitiram que o Astra completasse 11 vezes o percurso de teste realizado durante dois dias, cumprindo uma distância total de cerca de 1200 km e terminando o exercício com 4,3 l/100 km de média, registo 0,7 litros abaixo do consumo homologado, segundo o ciclo europeu WLTP.









A velocidade média do teste foi de 61 km/h e a temperatura média de 23º C. O Astra Sports Tourer Hybrid percorreu 28% de todo o percurso com recurso apenas a energia elétrica, ou seja, 345 km sem emitir gases de escape.



