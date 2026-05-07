Opel Corsa GSE: 280 cv, 5 ,5 s de 0 a 100 km/h!

A Opel divulgou as primeiras imagens e informações oficiais do Corsa GSE, a versão mais desportiva do segmento B equipado apenas com motor elétrico, ação que sucede após uma fase promocional marcada pelo anúncio de diversos protótipos, incluindo os camuflados utilizados durante o programa de testes de desenvolvimento. Este carro é o expoente máximo da gama e dispõe de desenho, chassis e “performances” à dimensão desse estatuto.









Visualmente, o GSE distingue-se dos demais Opel Corsa por contar com diversos elementos específicos, nomeadamente novos para-choques dianteiro e traseiro, detalhes em preto nos guarda-lamas e apontamentos contrastantes no Opel Vizor (grelha), no tejadilho, nos retrovisores exteriores e nas entradas de ar. Nas jantes exclusivas de 18’’, pneus de alto desempenho Michelin Pilot Sport 4S com as medidas 215/40.





No Opel Corsa GSE, motor elétrico com 280 cv e 345 Nm, o que permite uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 5,5 s, de acordo com a marca alemã. A velocidade máxima, para proteção da autonomia, está limitada, eletronicamente, a 180 km/h. Para garantir uma capacidade de travagem à medida, travões Alcon com pinças de quatro pistões. O pacote técnico também inclui um diferencial autoblocante Torsen, componentes de chassis específicos, incluindo amortecedores, barras estabilizadoras e eixos afinados para uma condução mais desportiva, precisa e segura.









No interior, o ambiente segue a tradição desportiva da Opel, com uma combinação de elementos em preto, cinzento e amarelo. Os bancos dianteiros têm apoios de qualidade e encostos de cabeça integrados, e revestimentos em Alcantara, material que se estende aos painéis das portas e ao volante de três raios. Os cintos de segurança são em amarelo.







