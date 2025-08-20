Opel Corsa GSE contra Renault 5 Turbo 3E

A 16 de agosto, a Opel divulgou as primeiras imagens do “concept” que criou para o IAA Mobility de Munique (9 a 15 de setembro), Alemanha. Esta quinta-feira, 20, a marca alemã contou quase tudo sobre protótipo que “arrasa” o Renault 5 Turbo 3E (540 cv) com início de produção marcado para 2027… Chama-se Corsa GSE Vision Gran Turismo, antecipa a sétima geração do “best-seller” do segmento B e é ainda mais potente (800 cv) e rápido (0-100 km/h em 2 s e 320 km/h)!









É a “resposta” da Opel (e da proprietária Stellantis) ao 5 Turbo 3E com produção já confirmada pela Renault para 2027! O Corsa GSE Vision Gran Turismo com estreia mundial marcada para a edição deste ano do IAA Mobility, exposição em Munique, Alemanha, de 9 a 15 de setembro, conta com dois motores elétricos, um por eixo, combinação que gera 588 kW/800 cv e 800 Nm e assegura, paralelamente, quatro rodas motrizes. E as “performances” reivindicadas pela marca do relâmpago, sem surpresa, são estonteantes: 0-100 km em 2 s, velocidade máxima de 320 km/h!

Comparativamente, o Renault 5 Turbo 3E com produção limitada a 1980 unidades (anuncia-se preço na ordem dos 155.000 € para as primeiras 500 compras, com os franceses a exigirem o pagamento de 50.000 € pela reserva de carro de sonho que receberão apenas durante o segundo semestre de 2027…) não é menos excitante, mesmo se apresenta números menos exuberantes. No subcompacto da marca do losango, que tem apenas dois lugares, como os 5 Turbo da década de 1980, conta com dois motores elétricos posteriores, o que explica a tração só as rodas de trás, tem 540 cv, cumpre a aceleração de 0 a 100 km/h em 3,5 s e é capaz de 270 km/h.









Apresentado como o expoente máximo da GSE, a submarca de “performance” da Opel, o Corsa mais “eletrizante” de sempre é-nos anunciado em duas dimensões, por combinar a digital, que ficará disponível, muito brevemente, no videojogo Gran Turismo 7 (PlayStation), com a física, que será exposta em Munique. E este estudo propõe uma reinterpretação (muito) extrema da filosofia de “design” (Compass) do fabricante baseado em Rüsselheim, Alemanha – combina elementos horizontais e verticais –, dispõe de pacote aerodinâmico otimizado e dispõe de interior inovador e “desintoxicado” (leia-se digitalizado e sem elementos supérfluos)!





“O Corsa GSE Vision Gran Turismo transporta a nossa submarca para patamar que nunca atingiu. Mostra tudo o que é possível fazer-se com plataforma para carro de pequenas dimensões, apresenta-nos uma visão do futuro da Opel e atrai todos os tipos de adeptos. E, no outono, poderão experimentá-lo no Gran Turismo 7”, disse Florian Huettl, administrador-delegado da Opel.









No Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, a tração integral permanente melhora a aderência, a capacidade de manobra e a estabilidade a precisão na condução de automóvel que tem transmissão com uma velocidade e modo “boost” que fornece 59 kW/80 cv adicionais durante até 4 s, o que torna as ultrapassagens (ainda) mais fáceis, principalmente em pista. Depois de esgotada, a energia que ativa a função é recarregada/recuperada em 80 segundos.