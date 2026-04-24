Opel Corsa GSE no Nürburgring

A Opel mantém a ambição de produzir só automóveis com motorizações elétricas. Queria fazê-lo a partir de 2028, mas recuou nesse objetivo, muito prudentemente, devido à demora na democratização da tecnologia. No entanto, isso não obrigou a marcha-atrás no programa desportivo! Em julho do ano passado, apresentação do primeiro Gran Sport Electric: o Mokka GSE com 280 cv – 0-100 km/h em 5,9 s e 200 km/h de velocidade máxima.









Recentemente, engenheiros e pilotos da marca cumpriram etapa importante para o desenvolvimento do Corsa GSE. No Nürburgring-Nordschleife, cumpriu-se prova do nove ao desempenho do desportivo com estreia marcada para o salão de Paris, em outubro. No circuito alemão, em ação, protótipo com película de camuflagem inspirada nas versões desportivas do Corsa A, da década de 1980 (GSi, SR e GT).

Desconhecem-se as especificações técnicas, mas devem aproximar-se do que já encontramos no Mokka GSE ou no Peugeot 208 E-GTI: motor elétrico com 280 cv e 345 Nm, bateria com 54 kWh de capacidade (só 50,8 kWh úteis), autonomia WLTP de até 350 km. Confirmando-se esta previsão, no Corsa GSE com tração dianteira e autoblocante mecânico do tipo Torsen para otimização dos níveis de aderência, “performances” (quase) iguais às do desportivo elétrico novo da marca do leão: 0-100 km/h em 5,7 segundos e velocidade máxima de 180 km/h.









A Opel, de 2007 a 2014, produziu versão desportiva do Corsa, com as insígnias do Opel Performance Center (OPC), a divisão desportiva criada pela marca alemã em 1997. Na versão Nürburgring Edition (menos de 500 unidades!), 1.6 Turbo com 210 cv, caixa manual de 6 velocidades, autoblocante mecânico, suspensão Bilstein ou sistema de travagem Brembo. Nesta configuração, 0-100 km/h em 6,8 segundos e velocidade máxima de 230 km/h!





Opel GSE na Fórmula E

Também recentemente, anúncio do ingresso da equipa Opel GSE na Fórmula E, no arranque do Mundial de 2026/27 (dezembro), que coincide com a estreia da quarta geração dos monolugares elétricos (GEN4) da categoria, apresentada, no início da semana, no Circuito de Paul Ricard, França.









No Opel GSE 27FE, 600 kW (816 cv), duas configurações aerodinâmicas (corrida e qualificação), pneus Bridgestone (existem compostos para piso seco e molhado), tração integral, bateria com 51,25 kWh de capacidade, 700 kW de regeneração de energia, 0 a 100 km/h em 1,8 s e velocidade máxima de 335 km/h.