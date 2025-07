Opel Frontera Electric ganha muita autonomia

A Opel anunciou hoje a introdução da versão “Extended Range” na gama do Frontera Electric, reforçando a oferta com a inclusão desta nova variante equipada com uma bateria de maior capacidade (54 kWh), o que lhe permite declarar uma autonomia superior em cerca de 100 km, atingindo agora, segundo o ciclo combinado WLTP, até 409 km. A potência máxima de carregamento DC suportada é de 100 kW, o que permite elevar o nível de carga armazenada, de 20 para 80%, em cerca de 30 minutos.

"Se pretende um SUV prático, totalmente elétrico, com muito espaço e adequado para o uso diário, o nosso Opel Frontera Electric é a escolha certa. Na estreia, já tínhamos anunciado uma variante elétrica com maior autonomia. Agora estamos a cumprir com a promessa. Com até 409 km de autonomia de acordo com o ciclo WLTP, as famílias também podem fazer viagens mais longas com tranquilidade e a preços acessíveis ", afirmou Alejandro Noriega, Diretor da Opel em Portugal e Espanha.