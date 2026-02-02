Optimus “matam” Tesla Model S e Model X

O fabricante norte-americano prepara o fim da produção do Model S e do Model X, os automóveis elétricos há mais tempo na gama da Tesla – o primeiro apareceu no mercado em 2012 e o segundo de 2015. Elon Musk, com a decisão, “liberta” muita capacidade na fábrica de Freemont, na Califórnia, EUA, para aumentar depressa o ritmo de montagem dos robôs humanoides Optimus. A ambição é fazer um milhão por ano!...









“É chegado o momento de encerrarmos os programas Model S e Model X. E vamos despedir-nos dos dois de forma honrosa”, disse Musk. “Caminhamos para o futuro e os carros autónomos”, exclamou o multimilionário. O primeiro está em produção há 14 anos, mas teve atualizações em 2017 e 2025, intervenção que não estacou a hemorragia nas vendas, enquanto segundo é fabricado desde 2015 e desfrutou de modernização apenas no ano passado.





Aparentemente, a Tesla, além dos “best-sellers” Model 3 e Model Y, não tem plano para abandonar a produção do “fracasso” Cybertruck. Em 2025, a marca entregou mais de 1,6 milhões dos dois automóveis elétricos mais bem-sucedidos da gama, mas vendeu apenas pouco mais de 50.000 exemplares da “pick-up”, registo muito aquém do ambicionado pelo fabricante norte-americano.