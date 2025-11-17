Os mais potentes de sempre de tração dianteira: Cupra Leon VZ e Leon VZ TCR em 2026

A Cupra soma e segue, voltando a reforçar a aposta no lançamento de versões ainda mais aguerridas do seu familiar compacto. Menos de um mês volvido sobre a revelação do Leon Extreme, com 300 cv e 400 Nm (333 cv e 420 Nm no caso do Formentor Extreme), estão prontos para ser lançados no mercado o Leon VZ e o Leon VZ TCR, as suas derivações de tração apenas dianteira mais potentes de sempre, ambas produzidas na fábrica de Martorell, na região de Barcelona.









A primeira chegará ao mercado no decurso do primeiro trimestre de 2026, terá produção limitada a 1500 exemplares, e contará com alguns elementos de estilo exclusivos, com destaque para as duas ponteiras de escape duplas em cor de cobre. Já do Leon VZ TCR, a lançar lá mais para o final do ano, não serão fabricadas mais do que 499 unidades, correspondentes ao número de exemplares até hoje construídos do seu homónimo de competição.

Comuns a ambos os modelos são a derivação, totalmente a comsbutão, de 325 cv e 420 Nm do motor 2.0 TSI (a mesma instalada no VW Golf GTI Edition 50, o mais potente Golf GTI da história); a caixa pilotada DSG, de dupla embraiagem e sete velocidades; e o diferencial dianteiro autoblocante de controlo eletrónico VAQ. Para o Leon VZ TCR a Cupra anuncia 5,3 segundos nos 0-100 km/h, e uma velocidade máxima “sem restrições”, mas sem adiantar, neste caso, um valor exato, embora não seja despiciendo aqui recordar ser de 270 km/h no seu “primo” VW Golf GTI Edition 50 equipado com a mesma mecânica (e que este é proposto, em Portugal, a partir de pouco menos de 65 mil euros, uma vez que para os novos Leon VZ ainda não há qualquer informação relativa aos respetivos preços).









Importante, ainda, é ter em conta que o objetivo do Leon VZ TCR é transpor o espírito das corridas para a estrada. Para o que conta com vários elementos inspirados no Leon VZ TCR com que a marca catalã participou em diversos campeonatos nas mais variadas latitudes, seja na Europa, na América do Norte ou na Ásia – nalguns casos conquistando os respetivos títulos (em 2025, no TCR Europe, no TCR UK, no TRC France e no TCR Mexico; a par de vitórias importantes em corridas, como a primeira na China, em Zhuzhou, ou as alcançadas no IMSA Michelin Pilot Challenge, nos traçados norte-americanos de Indianapolis e Road Atlanta).

Assim sendo, fazem parte do seu leque de atributos a afinação específica do châssis (dispondo a suspensão de amortecimento adaptativo DCC); os travões Akebono com pinças de seis pistões; a direção com assistência progressiva; as jantes de liga leve exclusivas, revestidas por pneus de alta performance, com 245 mm de largura; e um kit aerodinâmico que integra, entre outros, sliptters dianteiro e traseiro, defletor no topo do portão posterior, saias laterais, e difusor traseiro, novos. No interior, para reduzir o peso, e incrementar a envolvência ao volante, os bancos posteriores são removíveis; foi montada, na traseira, uma barra de reforço estrutural com rede integrada; e, na frente, instaladas duas baquets com cintos de quatro pontos de fixação.



