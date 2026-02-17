Os segredos do desenho do Skoda Epiq

Com chegada ao mercado prevista para a segunda metade do ano, o Epiq será o modelo elétrico mais acessível da Skoda, apontando ao segmento B-SUV, um dos mais importantes e também mais concorridos do mercado europeu. Para se destacar, este modelo irá confiar em visual irreverente, interior sustentável e tecnologia elaborada, naquela que é a mais recente apresentação do conceito “Modern Solid”.









Rodeado de grandes expectativas, o Epiq está a ser desenvolvido para ser a proposta da Skoda mais acessível na sua gama de elétricos, mas também semelhante no preço em relação ao Kamiq, modelo de proporções e posicionamento equivalentes que manterá o foco nos motores de combustão interna. Trata-se de uma abordagem dupla que a marca checa definiu como estratégica para a sua presença na Europa, onde tem vindo a crescer nos últimos anos – em 2025, note-se, voltou a superar o milhão de unidades matriculadas na Europa, o que já não acontecia desde a pandemia de Covid-19.

Desenvolvido em parceria com a Cupra e com a Volkwagen, marcas que terão os seus próprios modelos, o Epiq terá por base a plataforma MEB+, desenvolvida para gamas mais compactas, como é o caso desta, com 4171 mm de comprimento, 1798 mm de largura e 1620 mm de altura, enquanto a distância entre eixos será de 2601 mm.









Estes valores revelam um formato compacto, mas que a equipa de “design” da Skoda trabalhou para parecer mais amplo e mais robusto, sendo exatamente por aqui que o Epiq se destaca. Já incorporada no Elroq, modelo bem-sucedido que foi o segundo elétrico mais vendido da Europa em 2025, a filosofia “Modern Solid” surge aqui já evoluída, com a dianteira dominada pelo painel preto brilhante na parte superior e pelo para-choques robusto na área inferior, no qual surgem oito ranhuras verticais (a recordar um pouco a grelha da Jeep) e as cortinas de ar ocultas, na diagonal, para não afetar o desenho ou a eficiência aerodinâmica.

Aliás, o conceito visual do Epiq é dominado também pelas exigência de um fluxo de ar mais cuidado em torno da carroçaria e na sua zona inferior. Outro detalhe exemplificativo desse cuidado está nas proteções dos arcos das rodas em plástico (que não são exatamente circulares), sobretudo atrás, onde pequenas lâminas incorporadas servem de defletores para a passagem do ar. De acordo com a marca, tudo isto resultou num coeficiente de arrasto positivo de 0,275 Cd. Porém, vislumbrar todos esses detalhes não foi fácil nos exemplares pré-série que a Skoda colocou à disposição dos jornalistas em ação específica na zona de Vila Nova de Gaia – a culpa é da camuflagem colorida, que esconde muito bem os detalhes do Epiq.









Por outro lado, o desenho das óticas é também inovador para a Skoda, consistindo em desenho com formato de “T”, embora dividido, num conceito que alarga visualmente o modelo. Esta ideia é repetida à frente e atrás. A iluminação é em LED de série, mas os modelos de topo recebem sistema Matrix LED de 12 segmentos, mais potente para médios e máximos e com adaptação dos máximos para evitar o encandeamento dos condutores que circulem em sentido contrário. Adicionalmente, dispõe de quatro modos específicos para condução em cidade, estradas nacionais, autoestradas e em condições climatéricas adversas.

Nota ainda para as jantes, otimizadas do ponto de vista aerodinâmico, com dimensões entre as 17 e as 19 polegadas.









Interior folgado

O habitáculo mantém a estética fluida e despojada, sempre focado na ética da funcionalidade e no espaço a bordo. Sem surpresa, o estilo é minimalista, apresentando os dados de condução num ecrã de 5,3 polegadas, já conhecido de outros modelos elétricos da marca. É acompanhado por ecrã central de 13 polegadas, de série, para controlo do infoentretenimento, navegação e das várias funções e definições do veículo. Em termos de construção e apresentação, o Epiq terá três opções de ambientes interiores (denominado “Design Selections”), com tecidos dos bancos produzidos a partir de poliéster 100% reciclado (PES). A versão “Studio” é a opção de entrada, seguindo-se a “Loft”, em tons de cinzento ou verde menta e aplicação de Techtona, alternativa sintética ao couro, no painel de bordo e nos painéis das portas. A versão topo de gama, “Suite”, revela bancos em Suedia com relevo e Techtona castanha nos bancos, encontrando-se este material também no painel de bordo e nas portas. A iluminação ambiente faz parte destes dois ambientes.





O espaço nos bancos traseiros também promete agradar, mesmo para adultos, verificando-se bom aproveitamento do formato exterior.

A capacidade de bagageira é superior em 75 litros à do Kamiq, apesar de até ser 7 cm mais pequeno do que esse – chega aos 475 litros, com máximo de 1344 litros com os bancos traseiros rebatidos. Há ainda cerca de 26 litros de espaço adicional de arrumação e soluções “Simply Clever”, como o saco para arrumar os cabos de carregamento ou o guarda-chuva na porta.





Três versões de potência

Na vertente técnica a plataforma MEB+ destaca-se por proporcionar tração dianteira, eixo traseiro com barra de torção (beneficiando a bagageira) e discos de travão nas quatro rodas. Já nas motorizações, há três variantes de potência a partir de duas versões diferentes do motor elétrico novo APP290.

As variantes Epiq 35 e Epiq 40 coincidem na utilização de bateria LFP de 37 kWh (38,5 kWh de capacidade nominal), diferenciando-se a potência: 116 cv (85 kW) na 35 e 135 cv (99 kW) na 40, ambas com autonomia até 310 km. Já a versão topo de gama, Epiq 55, debita 211 cv (155 kW) com recurso a bateria NMC de 51,7 kWh (55 kWh de capacidade nominal), prometendo até 430 km de autonomia estimada.





As três variantes podem ser recarregadas com corrente alternada (AC) de 11 kW, enquanto o carregamento em corrente contínua (DC) está disponível até 50, 90 e 125 kW, dependendo da variante. A versão mais potente pode ser carregada de 10 a 80% da capacidade em 23 minutos.





Na tecnologia de segurança, o modelo está equipado com o conjunto Travel Assist 3.0, que inclui Assistência Avançada à Manutenção de Faixa (tanto longitudinal como lateralmente e em todo o intervalo de velocidades) com reação a semáforos e sinais de “Stop”, mas também sistema de câmaras panorâmicas “Top View” com quatro câmaras que cobrem integralmente o perímetro do veículo para oferecer uma visão superior. O Epiq pode receber até nove airbags, incluindo um airbag central entre os bancos dianteiros.