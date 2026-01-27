Painéis solares no Nissan Ariya
A Nissan apresentou projeto especial baseado no Ariya, que permite o recurso a painéis solares para estender a autonomia do Sport Utility Vehicle (SUV) com motorização elétrica em até 23 km/dia, se as condições climatéricas forem as ideais. Este protótipo revelado no Dia Internacional das Energias Limpas, a 26 de janeiro, explora o potencial de tecnologia que aumenta as capacidades com baterias em vez de depósito de combustível.
Resultado de parceria entre os engenheiros do Planeamento Avançado de Produtos da Nissan do Dubai e a equipa de Planeamento de Motorizações de Barcelona, este Ariya tem 3,8 m2 de painéis fotovoltaicos integrados no “capot”, no tejadilho e no portão. O equipamento foi desenvolvido em colaboração com a Lightyear, empresa neerlandesa especialista em mobilidade solar.
Os painéis solares fabricados com polímeros e vidro convertem a luz solar em corrente contínua (CC), que é gerida por controlador avançado projetado para otimizar o uso de energia e reduzir a dependência de infraestruturas externas de carregamento das baterias. Em condições ideais, este equipamento garante até mais 23 km de autonomia por dia, embora o valor dependa sempre das condições de exposição solar: em cidades mais favorecidas pelo Sol, como Barcelona, o veículo é capaz de até mais 17,6 km, em média, distância que aumenta para até 21,2 km no Dubai. Noutras cidades, como Londres, no Reino Unido, “só” mais 10,2 km/dia.
De acordo com a Nissan, com este equipamento, os condutores podem reduzir a frequência de carregamentos entre 35% e 65%, dependendo da utilização do automóvel. Numa viagem de duas horas, ou 80 km, podem produzir-se mais 0,5 kWh de energia limpa, que adicionam até 3 km à autonomia do SUV. Em regiões com limitações em matéria de infraestruturas de carregamento, tecnologia com muitos benefícios.
Os primeiros testes de longa distância, que incluíram viagem com 1550 km entre os Países Baixos e Barcelona, Espanha, demonstraram que a integração dos painéis solar era capaz de reduzir as visitas anuais a pontos de carregamento de 23 para oito, no caso de condutor que percorra só 6000 km/ano.
