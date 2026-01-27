Painéis solares no Nissan Ariya

A Nissan apresentou projeto especial baseado no Ariya, que permite o recurso a painéis solares para estender a autonomia do Sport Utility Vehicle (SUV) com motorização elétrica em até 23 km/dia, se as condições climatéricas forem as ideais. Este protótipo revelado no Dia Internacional das Energias Limpas, a 26 de janeiro, explora o potencial de tecnologia que aumenta as capacidades com baterias em vez de depósito de combustível.









Resultado de parceria entre os engenheiros do Planeamento Avançado de Produtos da Nissan do Dubai e a equipa de Planeamento de Motorizações de Barcelona, este Ariya tem 3,8 m2 de painéis fotovoltaicos integrados no “capot”, no tejadilho e no portão. O equipamento foi desenvolvido em colaboração com a Lightyear, empresa neerlandesa especialista em mobilidade solar.

Os painéis solares fabricados com polímeros e vidro convertem a luz solar em corrente contínua (CC), que é gerida por controlador avançado projetado para otimizar o uso de energia e reduzir a dependência de infraestruturas externas de carregamento das baterias. Em condições ideais, este equipamento garante até mais 23 km de autonomia por dia, embora o valor dependa sempre das condições de exposição solar: em cidades mais favorecidas pelo Sol, como Barcelona, o veículo é capaz de até mais 17,6 km, em média, distância que aumenta para até 21,2 km no Dubai. Noutras cidades, como Londres, no Reino Unido, “só” mais 10,2 km/dia.









De acordo com a Nissan, com este equipamento, os condutores podem reduzir a frequência de carregamentos entre 35% e 65%, dependendo da utilização do automóvel. Numa viagem de duas horas, ou 80 km, podem produzir-se mais 0,5 kWh de energia limpa, que adicionam até 3 km à autonomia do SUV. Em regiões com limitações em matéria de infraestruturas de carregamento, tecnologia com muitos benefícios.