Parque automóvel continua a envelhecer

Cada vez mais envelhecido, o parque automóvel em Portugal caracteriza-se por ter mais de 1.6 milhões de ligeiros de passageiros com mais de 20 anos ainda em circulação. Em análise do setor, a ACAP estima agora que a idade média no segmento dos ligeiros de passageiros seja de 14,1 anos no final de 2024, quando em 2023 era de 13,6 anos.









A renovação do parque automóvel nacional ainda está longe de ser um facto, a julgar pela análise de mercado realizada pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que dá conta do agravamento da idade média dos ligeiros de passageiros em circulação no final de 2024. De acordo com o relatório mais recente, a idade média dos ligeiros de passageiros é agora de 14,1 anos, num valor que se compara diretamente com os 13,6 anos de idade média apresentada em igual categoria de veículos no final de 2023.

Este agravamento da idade média é ainda patente noutro dado avançado pela ACAP: 1.623.052 ligeiros de passageiros ainda nas estradas têm mais de 20 anos de idade, o que tem efeitos em metas ambientais de CO2 para o país e também repercussões em termos de segurança, já que se tratam de veículos menos ecológicos e menos avançados em termos de assistentes à condução e de proteção dos ocupantes. Na prática, estes veículos perfazem 27,2% do total de automóveis ligeiros de passageiros em circulação.









A segunda maior “fatia” pertence aos ligeiros de passageiros entre os 5 e os 10 anos, com 1.358.846 veículos na estrada, ou seja, 22,8% do total. Também com valores acima de um milhão de unidades ainda em circulação estão os veículos entre os 10 e os 15 anos (1.000.903 unidades; 16,8% do total) e entre os 15 e os 20 anos (1.081.402 unidades; 18,1% do total).

Ou seja, fazendo um apanhado do cenário atual no parque de ligeiros de passageiros, 62,1% dos veículos em circulação têm mais de 10 anos de idade, o que traduz, em primeira instância, o poder de compra mais baixo da população portuguesa. Apenas 9,5% dos ligeiros de passageiros na estrada têm menos de três anos, para um valor combinado de 561.932 unidades.

O cenário é ainda pior no caso dos ligeiros de mercadorias, cuja idade média é de 16,1 anos. Neste segmento de mercado, 38,5% dos veículos em circulação apresentam mais de 20 anos de idade (464.119 veículos), enquanto 72,6% de todo o parque tem mais de 10 anos de idade.









Parque automóvel também a crescer

Ainda de acordo com o relatório detalhado da ACAP, o parque automóvel também continua a crescer, com um total no final de 2024 de 7.343.700 automóveis (entre ligeiros de passageiros e de mercadorias e veículos pesados), dos quais 5.970.000 veículos dizem respeito a ligeiros de passageiros.

Comparativamente com o ano de 2023, verifica-se um aumento de em ambos os casos, já que no final desse ano os valores eram de 7.084.700 veículos no total e de 5.750.000 ligeiros de passageiros.