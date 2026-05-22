Peugeot 208 (2027) estreia STLA One

A Stellantis, cerca de quatro anos depois do “Dare Forward 2030” apresentado por Carlos Tavares, português à frente, à época, do segundo maior fabricante europeu de automóveis, anunciou programa estratégico novo, o “FaSTLane 2023”, primeiro sob o comando de Antonio Filosa, o italiano que assumiu o comando do consórcio em junho de 2025. Tavares, recorda-se, abandonou o cargo em dezembro de 2024, num contexto de maus resultados e tensões internas.









Entre as muitas novidades anunciadas por Filosa & Cia., mudança significativa na política de plataformas de empresa com 14 marcas: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhal, Peugeot e Ram. Na base da estratégia, a introdução de arquitetura nova para carros concorrentes nos segmentos B, C e D, a STLA One, estrutura preparada para motorizações elétricas, híbridas e térmicas.

A STLA One, informou a Stellantis, substituirá, de forma progressiva, a STLA Small, que estava programada, originalmente, só para carros elétricos, e a STLA Medium. A primeira tinha estreia prevista para o próximo ano e a segunda foi introduzida em 2024 (estreia na terceira geração do Peugeot 3008), mas a direção da Stellantis diz que é dispendiosa e pesada. O objetivo da mudança é reduzir o custo, o tempo de desenvolvimento, o peso e a complexidade industrial. A arquitetura nova admite a utilização em automóveis com diferentes dimensões – comprimentos e distâncias entre eixos – e formatos, o que garante flexibilidade técnica e de produção. Assim, recorrendo a base capaz de satisfazer necessidades diferentes tanto de mercado, como em matéria de requisitos de eletrificação, racionaliza-se muito a operação.









A estreia da STLA One encontra-se prevista para 2027, na terceira geração do 208, que o Polygon Concept antecipou em novembro de 2025. Este estudo com menos de 4 m de comprimento apresentava-se como manifesto de “design” (é-o tanto no exterior, como no interior), dispunha de muitas tecnologias revolucionárias, como a direção “steer-by-wire”, sistema que antecipava, igualmente, geração nova do i-Cockpit da Peugeot, e promovia o plano de eletrificação progressiva da Peugeot. E estas ideias mantêm-se, independentemente da mudança de arquitetura técnica, uma vez que esta solução, que elimina a ligação mecânica comum entre volante e rodas, permite progressos relevantes na agilidade e na precisão, na modularidade e, ainda, na integração de assistências eletrónicas à condução mais modernas.

A STLA One tem estreia prevista o salão de Paris, em outubro. Na comunicação da Stellantis, anunciaram-se outras novidades para a Peugeot, nomeadamente Sport Utility Vehicle (SUV) para posicionar na mesma categoria do 3008, e geração nova dos compactos 308 e 308 SW. E a base técnica nova, de acordo com o fabricante, servirá de base a mais de 30 automóveis, antecipando-se que signifique, até 2035, mais dois milhões de vendas/ano! Neste ponto, o plano estratégico da Stellantis é semelhante aos programas da BMW (Neue Klasse) e da Volkswagen (SSP).









Na STLA One, baterias LFP menos dispendiosas do que as NMC e compatibilidade com arquiteturas elétricas de 800 V, que serão utilizadas só nos modelos topos de gama. E esta plataforma admite, ainda, a integração do “software” STLA Brain e do painel de bordo STLA SmartCockpit, que serão desenvolvidos com parceiros como a Qualcomm e a Applied Intuition.

Até 2030, a Stellantis pretende que apenas três plataformas representem 50% dos volumes de vendas, com diversos automóveis do consórcio a partilharem até 70% dos componentes. A SLTA One, diz-se, garante aumento de 20% na rentabilidade e redução nos tempos de desenvolvimento dos carros novos de 40 meses para 24, a exemplo do que acontece com os fabricantes chineses. A Renault conseguiu-o no programa da geração nova do Twingo, recorrendo a parceiros… chineses.