Peugeot 308 tem “rosto” novo

A Peugeot revelou o 308 renovado, modelo que beneficia de uma atualização substancial da sua imagem, sobretudo na dianteira, que concentra as principais novidades da modernização da terceira geração do compacto, no mercado desde 2021. Regista-se, ainda, um reforço da autonomia da versão elétrica, que passa a percorrer até 450 km entre recargas da bateria. Estreia em Portugal só no primeiro trimestre de 2026.









A Peugeot, optando por uma abordagem mais conservadora do que audaz, atualizou o 308, mas fê-lo de forma mais ostensiva na imagem, sobretudo da dianteira, mas sem alterar os fundamentos de um modelo que tem sido um caso de sucesso na Europa e, de igual forma, em Portugal. O compacto francês assume o estatuto de modelo do segmento C mais vendido no nosso país nos últimos três anos, valendo-se de atributos como estética, tecnologia e gama muito diversificada de motorizações (opções “mild hybrid” a gasolina, turbodiesel, Plug-In e elétricas).

Essa liberdade de escolha em termos de motorizações manter-se-á intacta na versão renovada (embora com pequenos ajustes), uma vez mais com versões de carroçaria “hatchback” e carrinha (SW), esta última claramente orientada para utilização mais familiar. Aliás, uma parte do sucesso do 308 passa por esta carroçaria, sendo mesmo a carrinha mais vendida de todas em Portugal (independentemente do segmento).









Para a renovação, a Peugeot optou por mexer, sobretudo na imagem e deixar praticamente intacto o interior e a vertente tecnológica, ainda que o equipamento também tenha sido reforçado nalguns casos. A marca mantém as linhas de equipamento Style, Allure e GT, criando mais dois pacotes específicos, os Business (para os clientes empresariais) e GT Exclusive, oferecendo logo na variante de entrada jantes de 16 polegadas, bancos novos em combinação de tecido e pele sintética e faróis Full LED, entre outros). Disponíveis para os níveis superiores estão elementos como os bancos AGR, funções de massagem nos bancos dianteiros ou sistema de som Focal Premium com dez altifalantes.









Outro olhar

As grandes novidades da gama 308 estão na imagem dianteira, com para-choques e assinaturas luminosas absolutamente renovadas. A conjugação entre para-choques e faróis assenta agora em maior agressividade, com a grelha dianteira a ter elementos cromáticos na cor da carroçaria, ao passo que os grupos óticos aparecem agora divididos.

O elemento superior é composto pelas luzes DRL com tecnologia LED, reinterpretando a lógica das três garras leoninas, mas agora menos expandidas verticalmente. Por outro lado, no caso da versão de equipamento GT, a secção superior da grelha é iluminada, criando assim uma impressão de continuidade com os DRL, ao passo que outra novidade luminosa é a inclusão do logótipo também com luz, exclusivamente nos 308 GT.





Full LED de série e LED Matrix nos GT e GT Exclusive

O feixe de luz principal passa a estar mais abaixo no para-choques, imiscuindo-se em zona pintada a preto brilhante para assim tornar-se mais dinâmico. Outro aspeto importante foi a tentativa de ocultar melhor o conjunto dianteiro de sensores e radares pertencentes aos sistemas de segurança. Nota ainda para as duas cores novas de carroçaria (azul “Lagoa” e azul “Ingaro”) e opções de jantes até às 18 polegadas, algumas das quais com desenho aerodinâmico para melhorar a eficiência.









Na traseira, as mudanças são bem mais ligeiras, consistindo em novo desenho dos farolins, monogramas diferentes de versão e retoques na zona inferior do para-choques, abandonando os embelezadores cromados na zona tradicionalmente ocupada por escapes. Em linha com a sua visão mais sustentável, acabaram-se os cromados.





Em equipa que ganha…

Dir-se-á que “não se mexe” e foi isso que a Peugeot preferiu não fazer com o interior do 308, mantendo-se o conceito i-Cockpit composto pelo volante de dimensões reduzidas, ecrã de instrumentação em posição elevada (beneficia de grafismos novos e efeito 3D nos níveis GT) e ecrã central tátil de 10 polegadas com sistema de infoentretenimento de base i-Connect a permitir já ligação sem fios a Android Auto e Apple CarPlay e conectividade com a aplicação da marca (com funções melhoradas).









As versões com sistema i-Connect Advanced estão no topo da oferta, com navegação conectada TomTom, além de atributos como o ChatGPT e comandos por voz para comandar algumas funções. Os sistemas podem ser atualizados “over-the-air”. Mantêm-se, também, os cinco i-Toggles táteis abaixo do ecrã central, para atalhos de algumas funções, com personalização possível para essas teclas virtuais. A iluminação ambiente e os revestimentos em Alcantara e alumínio mantêm-se como pontos distintivos num habitáculo que permanece praticamente igual.





A versão 308 SW distingue-se pela aptidão familiar, graças ao espaço superior nos lugares traseiros e à capacidade de bagageira entre os 598 e os 1.487 litros na variante “mild-hybrid”, sendo preciso notar que estes valores se alteram consoante as motorizações (a versão “plug-in” terá capacidade inferior, por exemplo). O portão traseiro tem acionamento elétrico para maior comodidade de utilização.









Gama de motores

A gama de motores permanece alinhada com a ideia de “liberdade de escolha” para o cliente, embora o foco seja dado aos modelos com algum tipo de eletrificação. Neste sentido, a entrada na gama faz-se com a versão “mild hybrid” (à qual a marca dá o nome de Hybrid), aliando o motor 1.2 PureTech de três cilindros a gasolina de 136 cv a um motor elétrico de 29 cv (21 kW), alimentado por bateria elétrica com capacidade inferior a 1 kWh. A potência combinada é de 145 cv e o binário é de 230 Nm, com a marca a apontar consumos médios entre os 4,7 e os 5,0 l/100 km, fruto da eficiência permitida pelos momentos em que se conduz em modo elétrico. O conjunto é complementado pela caixa automática e-DCS6 otimizada.





Motorização 1.5 BlueHDi mantém-se

Compreendendo a importância do Diesel, sobretudo no segmento empresarial (B2B), a Peugeot retém a motorização 1.5 BlueHDi de 130 cv e 330 Nm de binário, associada a caixa automática EAT8.









O modelo híbrido “plug-in” combina motor 1.6 turbo a gasolina de 150 cv e motor elétrico de 125 cv (92 kW), para valor combinado de 195 cv de potência e 395 Nm de binário. O sistema PHEV de segunda geração conta ainda com caixa e-DCS7, ao passo que a bateria de 17,2 kWh permite autonomia elétrica WLTP até 85 km. O tempo de recarga utilizando o carregador de bordo de 7,4 kW é de 2h05. A aceleração dos 0 aos 100 km/h cumpre-se em 7,6 segundos (7,7 segundos na carrinha).





A versão elétrica E-308 retém o seu estatuto de destaque estratégico, com 156 cv de potência e 270 Nm de binário. Recorre a bateria de 58,4 kWh (55,4 kWh úteis), mas foram as melhorias na aerodinâmica que lhe permitiram aumentar a autonomia em até 34 km para 450 km (444 km na

carrinha).









Há novidades ainda na tecnologia de regeneração de energia decorrente das travagens, com três níveis diferentes acionáveis por patilhas atrás do volante. Esta variante cumpre os 0 aos 100 km/h em 9,3 segundos (9,5 segundos na SW). Num carregador rápido de 100 kW (potência máxima), recarrega de 20 a 80% em 32 minutos, sendo preciso apontar também a inclusão de função V2L, para alimentar utensílios externos – fornece até 3,5 kW (16 A), sendo preciso um adaptador opcional.