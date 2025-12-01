Peugeot prepara mais versões GTI

A Peugeot pretende produzir mais carros desportivos com a sigla GTI “recuperada” para a versão de topo do e-208 (280 cv) apresentada em junho, nas 24 Horas de Le Mans. A notícia da publicação britânica Autocar cita o administrador-delegado da marca da Stellantis, Alain Favey, que confirma a ambição de produzir automóveis que privilegiem, sobretudo, o prazer de condução. Obviamente, todos os modelos contarão com motorizações elétricas.









O e-208 GTI tem estreia no mercado marcada para meados de 2026 e é o primeiro GTI 100% elétrico da Peugeot. A marca, recorde-se, abandonou a sigla no final da carreira da segunda geração do 308 GTI, em 2021. Este modelo tinha um motor 1.6 THP com 272 cv. De acordo com Favey, “a Peugeot não teria recuperado o nome se não pretende utilizá-lo mais”.

E o número um da Peugeot reconheceu, igualmente, a importância das três letras na história da marca que lidera e a ambição de utilizá-las para melhorar a imagem da marca, de forma a associá-la ao prazer de condução. "O importante é garantir-se uma experiência diferenciada na categoria”, disse Favey à publicação britânica.







