Peugeot também "ataca" China

A Peugeot apresentou-se na edição de 2026 do Auto China, em Pequim, aí reafirmando, com o Concept 6 e o Concept 8, a ambição de ganhar muito dimensão no maior mercado automóvel. A estratégia da marca francesa do consórcio Stellantis assenta em automóveis com imagens mais audazes e pensados para a satisfação das exigências e necessidades dos condutores chineses.









A Peuegot, numa declaração estratégica global pública muito importante, a Peugeot regressou ao salão de Pequim, na China, a apresentou dois estudos inéditos que apontam o caminho que a marca pretende percorrer no futuro. O maior mercado mundial tem papel determinante na eletrificação e das tecnologias de conectividade, e os franceses querem ganhar um espaço cada vez maior nas preferências dos consumidores daquele país.

Confirma-o Alain Favey, diretor da Peugeot. “Aqui, apresentamos planos para futuros produtos e reafirmamos a nossa ambição. A China é um motor da nossa transformação global, particularmente em termos de eletrificação, inovação e valorização da marca”.

Essa estratégia combina o estilo francês com “design” emocional e tecnologias elétricas e inteligentes de última geração, colocando a excelência e a inovação no centro dos planos de transformação. Os dois “concepts” exibidos em Pequim remetem para essa filosofia de procura contínua tanto da emoção, como do prazer na condução.









O Concept 6 expressa a visão de berlina com apontamentos de “shooting brake”, enquanto o Concept 8 aponta para o futuro dos Sport Utility Vehicles (SUV) a posicionar no topo da gama da Peugeot. Nos dois, imagens muito modernas criadas para com o objetivo de otimizarem a eficiência aerodinâmica, item muito importante nos carros com motores elétricos, devido à influência no consumo de energia e, consequentemente, na autonomia.

Perspetivas para o futuro