PHEV novo da BYD com 125 km de alcance EV

A BYD lança tecnologia nova de híbridos “plug-in” (PHEV) com capacidade para percorrer até 125 km em modo 100% elétrico. Essa tecnologia, a que deu o nome de “Super Híbridos ‘Plug-in’” está já disponível em Portugal no Seal U DM-i Comfort, cuja autonomia combinada é de 1.125 km, de acordo com a BYD.









Dando seguimento à sua estratégia de reforço da eletrificação na Europa, a BYD está a lançar agora a geração seguinte de tecnologia híbrida “plug-in” (PHEV), com o conceito “Super Híbridos ‘Plug-in’ BYD” a ser introduzido no Seal U DM-i Comfort, que se diferencia pela maior eficiência face a outras soluções híbridas convencionais.

Esse modelo está equipado com tecnologia híbrida “plug-in” mais recente, ficando no meio da gama entre o Boost (autonomia combinada até 1.080 km e alcance EV até 113 km) e o Design, que é o mais potente, com 324 cv para autonomia combinada de 870 km e alcance EV até 98 km. O Seal U DM-i Comfort promete assim até 125 km de condução em modo elétrico, para um total combinado de 1.125 km, oferecendo potência total de 218 cv (igual ao Boost). O preço desta versão, sem campanhas, é de 44.496€.









Para o último trimestre deste ano a BYD prepara também o lançamento de um novo modelo com esta tecnologia, o Seal 6 DM-i, em versões de carroçaria berlina e carrinha.