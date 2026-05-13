Polestar 3 e 4 muito modernizados

A Polestar anunciou uma atualização significativa dos Sport Utility Vehicles (SUV) elétricos 3 e 4, que introduz melhorias na eficiência, no carregamento e na dinâmica de condução. Soma-se a reorganização das gamas. Os dois automóveis passam a adotar uma estrutura simplificada de versões, alinhada com a estratégia já vista no 5, com as designações Rear motor e Dual motor, enquanto as variantes mais potentes passam a identificar-se como Performance no Polestar 3 e Dual motor com Pack Performance no Polestar 4. Preços a partir de 66.200 € para o 4 e desde 82.700 € para o 3.









Ambos os Polestar passam a distinguir-se por detalhes estéticos específicos, incluindo a cor dos cintos de segurança: preta nas versões Rear motor, preta com faixa dourada nas Dual motor e acabamento “Swedish gold” nas Performance. A unidade de processamento central também é nova, e mais rápida, por isso permitindo uma gestão otimizada dos sistemas avançados de segurança ativa, das funcionalidades dos automóveis e do tratamento de dados provenientes dos sensores. E conte-se com mais duas cores exteriores, Storm e Krypton, e emblemas em cores contrastantes (no interior do 3, existem, ainda, acabamentos novos).









Arquitetura de 800 V no 3

A principal evolução técnica incide no Polestar 3, que passa a utilizar uma nova arquitetura elétrica de 800 V, que permite carregamento rápidos com potências de até 350 kW. Nesta configuração, a bateria pode ser carregada de 10% a 80% em cerca de 22 minutos, o que representa uma melhoria de 35%, comparativamente ao sistema anterior de 400 V, que estava limitado a 250 kW.

Este ganho é complementado por um “software” novo de gestão térmica e da bateria, capaz de otimizar dinamicamente a velocidade de carregamento. O Polestar 3 também recebe uma geração nova de motores elétricos, incluindo uma unidade traseira síncrona de íman permanente, combinada com um motor assíncrono no eixo dianteiro, nas versões de tração integral.

Na variante Performance, a potência aumenta para 500 kW (680 cv), movimento acompanhado por ajustes na suspensão, introdução de barra estabilizadora dianteira nova e recalibração da direção, com maior foco na tração traseira para melhorar a dinâmica de condução.









Estrutura nova de versões no 4

O Polestar 4 mantém a filosofia de SUV-Coupé, mas adota a mesma nomenclatura nova para a gama. A marca não divulgou alterações profundas na potência, mas confirmou progressos na eficiência e no desempenho dinâmico. A suspensão pneumática ativa passa a estar disponível como opção nas versões Dual motor e é proposta de série no modelo de topo, que ganha mais conforto e maior facilidade de controlo.