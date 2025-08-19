Polestar 3 recordista mundial de autonomia

Sport Utility Vehicle (SUV) da marca sueca de automóveis elétricos propriedade da chinesa Geely inscreve o nome no Guinness Book, graças ao recorde de maior distância já percorrida por carro com o formato da moda e a motorização do futuro com uma só carga da bateria!









Um Polestar 3 Long Range Single Motor sem quaisquer alterações especiais, comparativamente ao automóvel produzido de série, e equipado com jantes de 20’’ e pneus Michelin Sport4 EV, estabeleceu, recentemente, um novo recorde mundial do Guinness Book para a maior distância percorrida por um SUV com uma só carga da bateria elétrica, tendo percorrido um total de 935,44 km.





A distância foi cumprida em 22.57 horas, com o Polestar 3 a enfrentar condições climatéricas diversificadas. No final do teste, a média de consumo registada foi de 12,2 kWh/100 km. A equipa de pilotos de serviço foi composta por três especialistas em eficiência na condução, com trocas de volante a cada 3 horas de viagem. “Estamos muito orgulhosos com este recorde de autonomia! É mais uma prova de que este automóvel redefine os padrões de referência. A nossa ambição é continuarmos a superar os limites da tecnologia e da ‘performance’ elétrica”, disse Michael Lohscheller, administrador-delegado da Polestar.









De acordo com a informação divulgada, o Polestar 3 atingiu a autonomia WLTP declarada de 706 km quando a bateria ainda tinha 20% da capacidade máxima de armazenamento de energia. Curiosamente, depois de indicar 0% de carga, o SUV percorrer mais 12,8 km e conseguiu chegar, inclusivamente, a um carregador.





“Os nossos condutores levaram o Polestar 3 aos limites da autonomia, confirmando que a capacidade das baterias está a evoluir exponencialmente. E vemos um SUV ‘premium’ de grandes dimensões ultrapassar, de forma bastante confortável, uma distância semelhante à da ligação entre Londres, Inglaterra, e Edimburgo, Escócia, é impressionante — e, com isso, o velho ditado de que ‘os carros elétricos não vão longe’ fica definitivamente para trás”, comentou Matt Galvin, o diretor da marca no Reino Unido.



