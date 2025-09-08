Polestar 5 “contra” Porsche Taycan & Cia.!

O Polestar Precept, estudo apresentado em 2020, deu mesmo origem a automóvel novo, que a marca sueca da chinesa Geely apresenta no IAA Mobility de Munique! O 5, teve produção confirmada em 2024, no Festival de Velocidade de Goodwood, em Inglaterra, e já está a venda no nosso País, com preços desde 122.600 € (Dual Motor, 748 cv-812 Nm) e 146.400 € (Performance, 884 cv -1015 Nm).









A Polestar ainda procura impor-se como marca autónoma no mercado automóvel, mas a produção e as vendas abaixo do esperado não diminuíram o entusiasmo da equipa que comanda o fabricante sueco de elétricos. O 5 prova-o, por tratar-se de carro com características e posicionamento que promovem bastante a imagem de construtor com raízes na competição! O Gran Turismo concorrente de Audi e-tron GT e Porsche Taycan tem duas máquinas elétricos, uma por eixo, o que assegura a disponibilidade de tração integral, nas versões Dual Motor (748 cv) e Performance (884 cv). Primeiros exemplares nas mãos dos clientes no fim do primeiro semestre de 2026.









O Polestar 5 Dual Motor percorre até 670 km entre recargas da bateria com 112 kW de capacidade nominal (“só” 106 kWh úteis) e autonomia reivindicada para o topo de gama Performance capaz de 0-100 km/h em 3,2 s é de 556 km. A base deste GT é nova e fabricada em alumínio (Polestar Performance Architecture, ou PPA) e tem arquitetura elétrica inédita nesta marca: funciona a uma tensão nominal de 800 V. E, assim, recarregamentos com potências até 350 kW, com a energia armazenada no acumulador a aumentar de 10% para 80% em 22 minutos – indicador luminoso no pilar traseiro da carroçaria apresenta-nos o progresso da operação.





O Polestar 5 tem 5,09 de comprimento, 4 portas e habitáculo com configuração de 4+1 lugares (isto significa que a utilização do banco central traseiro é muito pouco recomendável). A marca, neste automóvel, como no Polestar 4, dispensa o óculo, substituindo-o por retrovisor interior digital e câmara. A mala admite só 365 litros, mas há compartimento de carga adicional sob o “capot” (“frunk”), com 62 litros. E o tejadilho em vidro possui 2 m de comprimento por 1,2 m de largura.







