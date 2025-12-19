Porsche 718 Boxster e 718 Cayman a gasolina?

A meta da eletrificação total do mercado europeu em 2035, no que à venda de automóveis novos diz respeito, parece ser, cada vez mais, uma miragem, depois de conhecida a decisão da União Europeia (UE) de recuar nessa ambição. E é cada vez maior o número de marcas confrontadas com problemas operacionais devido à medida.









Entre elas encontra-se, indubitavelmente, a Porsche, que acaba de nomear um novo CEO: Michael Leiters no lugar de Oliver Blume, em boa parte devido aos desastrosos resultados financeiros recentemente registados pela marca germânica de desportivos. E, tudo indica, não só estará a desenvolver um novo SUV animado por motorizações térmicas e híbridas, a posicionar abaixo do Cayenne, e a lançar em 2028 (à partida, com base na plataforma PPC, estreada pela mais recente geração do Audi A5, mas não se chamando Macan, que deverá continuar a ser proposto apenas em formato totalmente elétrico), como a preparar-se para fazer o mesmo com a futura geração dos 718 Boxster e 718 Cayman, prevista para 2026, e originalmente criada para fazer uso exclusivamente de motorizações 100% elétricas (os modelos atuais já só são propostos nas versões 718 Spyder RS e 718 Cayman GT4 RS, com 500 cv, e preços acima dos 210.000 €, e deverão manter-se, depois de devidamente atualizados, no topo da gama, acima dos elétricos, até à chegada dos novos animados por motores a gasolina).









A possibilidade é aventada por várias fontes, nomeadamente pela Autocar. Com base em informações por si recolhidas junto de membros do departamento de engenharia da marca, a publicação britânica avança que, ao abrigo do “realinhamento estratégico” da sua oferta (que custará qualquer coisa como 7,5 mil milhões de euros…), o construtor de Estugarda está já a trabalhar na adaptação da plataforma PPE Sport (Premium Platform Electric Sport), de modo a que esta também possa acolher motores de combustão e montados em posição central traseira.





Tudo isto terá como fito de assegurar a máxima eficiência de produção, e os maiores benefícios em termos de volumes de escala de diversos componentes-chave, constituindo a mais radical inversão de rumo de sempre da casa de Weissach nesta matéria.









Só que uma decisão deste calibre acarreta dificuldades de dimensão significativa, e com tempos de resolução prolongados, para mais numa marca com os pergaminhos da Porsche, pelo que estes novos 718 Boxster e 718 Cayman a gasolina não deverão chegar ao mercado antes do final da década. Tanto mais que a Porsche estará apostada em que o seu desempenho dinâmico esteja, pelo menos, ao nível do das versões elétricas, ambição não pouco relevante, tendo em conta que estas últimas beneficiarão de um centro de gravidade tido como “ultrabaixo”.



