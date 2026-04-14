Porsche 911 GT3 S/C: 510 cv, 340.762 €

A Porsche, como antecipámos no dia 7, tem versão nova na gama 911: o GT3 S/C –S de Sport e C de Cabriolet. É a primeira vez que o desportivo combina a “fórmula” GT3 com o formato descapotável. Esta exclusividade paga-se: em Portugal, preços a partir de 340.762 € – mais 28.879 €, pretendendo-se o pacote Street Style.









A Porsche, no 911 GT3 S/C, combina o motor atmosférico do GT3 – 6 cilindros com arquitetura “boxer”, 4 litros de capacidade, 510 cv e… 9000 rpm de regime máximo de funcionamento – com soluções de construção leve “importadas” do 911 S/T – e substitui a capota têxtil manual utilizada no 911 Speedster de 2019 por sistema de acionamento elétrico que atua até com o automóvel em movimento – obviamente, a baixa velocidade! –, com a abertura e o fecho a demorarem só 12 segundos.









Este 911 GT3 S/C é proposto apenas com caixa manual de 6 velocidades, sistema que tem relações curtas. O descapotável novo pesa 1497 kg, só 30 kg mais do que o 911 Speedster, uma vez que a Porsche adotou medidas de “emagrecimento” que compensaram os quilogramas a mais originados pelo sistema elétrico da capota – a estrutura do tejadilho, por exemplo, é feita em magnésio, material 35% mais leve do que o alumínio (a marca alemã utiliza-o, igualmente, nas jantes, que são iguais às do 911 S/T, decisão que permitiu poupar 9 kg!). E “capot”, guarda-lamas, portas e vários componentes do chassis são produzidos em plástico reforçado com fibra de carbono e, entre os equipamentos de série, encontram-se quer os travões com discos carbocerâmicos, quer a bateria de iões de lítio (os primeiros “eliminam” 20 kg e a segunda representa menos 4 kg).









A Porsche, para o 911 GT3 S/C, anuncia 0-100 km/h em 3,9 s e 313 km/h. O chassis apresenta-se com a mesma configuração estreada no GT3 Touring, com triângulos duplos na suspensão dianteira, arquitetura que beneficia a precisão na condução. E este é o primeiro descapotável na história do desportivo equipado com “aileron” traseiro retrátil que integra o “flap” Gurney utilizado pela marca alemã nos 911 S/T e 911 GT3. Os pneus têm as medidas 255/35 ZR20 no eixo dianteiro e 315/30 ZR21 no posterior.









No “cockpit” do 911 GT3 S/C, dois lugares (bancos Sport Plus de série e “baquets” em opção) e instrumentação digital com função que apresenta só as informações essenciais, programa pensado para a utilização do carro em pista. O pacote Street Stlye adiciona apontamentos estéticos específicos à imagem exterior e interior.