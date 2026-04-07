Porsche 911 GT3 Sport Cabriolet

A Porsche iniciou a contagem decrescente para a apresentação da versão nova da geração 992.2 do 911. Este automóvel encontra-se coberto por manto de segredo, mas fontes da marca alemã garantem tratar-se de edição inédita do Cabriolet (GT3 Sport Cabriolet), descapotável equipado com o motor atmosférico de 6 cilindros e 4 litros do S/T, o que significa 525 cv e 465 Nm.









Segundo as mesmas fontes, no 911 GT3 Sport Cabriolet com tração traseira, caixa manual de 6 velocidades, combinação que “denuncia” a orientação de automóvel orientado para a satisfação dos adeptos do prazer de condução. De resto, a marca promove a máquina com apresentação marcada para dia 14 como “um dos carros mais emocionantes que podemos imaginar”. Por norma, os membros da série GT3 são “coupés”, carroçarias com rigidez estruturais superiores à dos descapotáveis, o que beneficia a dinâmica.





Antecipa-se, igualmente, a adoção tanto de capota têxtil ativada de forma elétrica, como de pacote aerodinâmico específico, com saídas atrás das rodas dianteiras e para-choques traseiro redesenhado (integra sistema de escape de dupla saída em posição central). Combinados, estes elementos reforçam a identidade desportiva do 911 Cabriolet.

Na gama da Porsche, recorda-se, o 911 S/T tinha edição limitada a 1963 unidades, razão por detrás do facto de estar posicionado acima do 911 Turbo S… Se a marca repetir esta fórmula, e a título de referência, o 911 Turbo S Cabriolet (711 cv) custa cerca de 340.000 € no mercado português.





Estreia mundial no canal da Porsche no YouTube, em https://www.youtube.com/live/sBQIN3DK6io?si=JylLQ2eYnxDjBw3X .



