Porsche 911 primeiro em Andorra

A Porsche, com o 911, posicionou-se no topo das vendas de automóveis novos em Andorra, em 2025, repetindo, assim, o resultado de 2024, que ilustra bem o tipo de consumidores do Principado nos Pireneus com pouco mais de 80.000 habitantes. A marca, nos 12 meses do ano passado, entregou 86 unidades do desportivo, mais três do que em 2024. A Toyota, com 63 Yaris Cross, conquistou a segunda posição no pódio, e a SEAT, com 57 Arona, garantiu a terceira.









De acordo com os números da consultora JATO Dynamics, a Mercedes-Benz, com o GLC (55 exemplares), foi a quarta classificada, e a Cupra, com o Formentor (47), completou este “top-5” muito pouco comum! Em 2025, em Andorra, venderam-se 2511 carros novos, somando-se os ligeiros de passageiros aos comerciais ligeiros, mais 10% do que ano precedente.