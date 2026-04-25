Porsche Cayenne Coupé Electric

A Porsche apresentou a variante Coupé do Cayenne Electric, que tem imagem ainda mais desportiva e dinâmica, devido à linha de tejadilho semelhante à do 911. Estreia na segunda metade do ano, com três motorizações: na mais potente, 1156 cv/850 kW. Preços: 114.226 € para a versão menos potente da gama, com 407 cv/300 kW (ou 442 cv/325 kW).









A Porsche, pouco tempo depois da apresentação do Cayenne Electric, anunciou variante ainda mais desportiva e dinâmica do que o Sport Utility Vehicle (SUV)! O Coupé destaca-se pela linha de tejadilho inspirada na "flyline" do icónico 911, o automóvel mais emblemático da marca alemã.

O Coupé distingue-se da variante "standard" do SUV principalmente a partir dos pilares A para trás, embora também conta com um para-brisas concebido "à medida". Este modelo, comparado com o carro de que deriva, tem o tejadilho 24 mm mais baixo, o que se reflete, naturalmente, em progressos na eficiência aerodinâmica (coeficiente de arrasto de 0,23 em vez de 0,25 Cd e na autonomia, já que pode percorrer até mais 18 km, dependendo da versão, para um máximo de até 669 km. Existem jantes com dimensões de até 22''.









Além da linha de tejadilho mais baixa, o Coupé tem “spoiler” ativo integrado na carroçaria, logo após o óculo traseiro, elemento que integra o pacote de elementos de aerodinâmica ativa Porsche Active Aerodynamics, que otimiza a eficiência em função das necessidades tanto dinâmicas, como de refrigeração. Referência, ainda, para as aletas de móveis integradas no para-choques dianteiro.





O Coupé, como o SUV, pode contar com gancho e tem 3,5 toneladas de capacidade de reboque.

As dimensões do Cayenne Coupé são quase iguais às do SUV, medindo 4,985 m de comprimento e 1,980 m de largura (excluindo os espelhos), variando apenas a altura, que é de 1,650 m (menos 24 mm). Já a capacidade de bagageira é ligeiramente inferior, podendo ir de 534 a 1347 litros, dependendo da posição dos encostos dos bancos traseiros. Soma-se o compartimento de carga dianteiro (“frunk”) com 90 litros. A Porsche propõe duas configurações para o interior: cinco lugares (2+1 bancos traseiros) ou quatro (dois bancos “independentes”). Em qualquer dos casos, dispõe-se de regulações elétricas. As portas posteriores podem fechar-se de forma elétrica, mediante pressão em botão.









Nota para as muitas opções de personalização, que incluem Pacote Off-Road que reforça as áreas inferiores do Cayenne Coupé e permite altura ao solo ligeiramente mais elevada, medidas que garantem melhores ângulos de ataque e ventral em TT. Também está disponível um Pacote Desportivo de Peso Reduzido específico, que elimina até 17,6 kg (impacto do processo de "emagrecimento" depende da versão).

Este pacote inclui tejadilho e inserções desportivas em carbono, jantes de 22'' específicas e pneus de alta "performance". No interior, itens desportivos em destaque, com os centros dos bancos em tecido com padrão Pepita, revestimento do tejadilho em Race-Tex e várias superfícies em carbono. Opcionalmente, este pacote pode ser combinar-se com pele preta e bancos traseiros 2+1.





Interior “high-tech”

A bordo, o Cayenne Coupé Electric utiliza as mesmas soluções tecnológicas do SUV, nomeadamente o Porsche Driver Experience de operação digital e orientado para o condutor. Combina painel de instrumentos OLED curvo de 14,25'' configurável, ecrã central OLED curvo posicionado na vertical, com apoio de mão na zona inferior que facilita muito o manuseamento do sistema multimédia. E também há ecrã de 14,9'' para o passageiro dianteiro (opcional), que pode comandar-se de forma independente e permite o acesso tanto a aplicações, como à navegação. O Head-Up Display tem 87'' de área de projeção e tecnologia de realidade aumentada, por isso parecendo estar posicionado cerca de 10 metros à frente do automóvel.





O interior sobressai pelo tejadilho panorâmico em vidro (transparência variável em opção).

A marca alemã, no painel, combina comandos digitais e analógicos para uma utilização mais intuitiva das diversas funções, e o sistema multimédia pode personalizar tanto na apresentação, como com as aplicações disponíveis “online”, incluindo de plataformas de “streaming”. O assistente por voz apresenta-se melhorado (integra inteligência artificial).





Três versões no lançamento

No lançamento, as mesmas três versões do Cayenne Eletric. Na base da gama, Cayenne Coupé Electric com 407 cv/300 kW (442 cv/325 kW em “overboost”, com “Launch Control” ativado). 0-100 km/h em 4,8 s, velocidade máxima de 230 km/h.

No S, 544 cv/400 kW (666 cv/490 kW). 0-100 km/h em 3,8 s, velocidade máxima de 250 km/h. Por fim, no Turbo Coupé, 857 cv/630 kW (1156 cv/850 kW) , 0-100 km/h em 2,5 s, velocidade máxima de 260 km/h.









Os sistemas de suspensão também são as mesmas dos do SUV: pneumática adaptativa com Porsche Active Suspension Management (PASM) de série. Nas versões S e Turbo, em opção, sistema Porsche Active Ride. Já o eixo traseiro direcional (até 5º de ângulo de viragem) pode equipar todos os modelos, mas também opcionalmente.

Baseado na plataforma PPE com arquitetura elétrica de 800 V, o Cayenne Coupé Electric admite carregamentos rápidos com potências de até 400 kW. Para corrente alternada (AC), o carregador de bordo, de série, é de 11 kW. Opcionalmente, carregador de 22 kW e, ainda, sistema de alimentação da bateria por indução (até 11 kW).







