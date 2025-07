Porsche Cayenne e Taycan Black Edition

Edições especiais novas têm apontamentos diferenciadores de “design” no exterior e no interior, e também contam com mais equipamentos de série. O início das entregas aos clientes encontra-se prometido para breve.









A Porsche apresentou as edições especiais Black Edition do Taycan e do Cayenne no Festival de Velocidade de Goodwood, em Inglaterra. Exteriormente, os modelos beneficiários da série nova – incluem-se as variantes Sport Turismo do Taycan e SUV Coupé do Cayenne – distinguem-se, basicamente, pelos apontamentos estéticos exclusivos e o equipamento reforçado.





No Taycan, elementos como os frisos das janelas, a designação do modelo, os retrovisores, bem como o Pacote Sport Design passam a contar com acabamento em preto brilhante. As soleiras em alumínio escovado preto, iluminadas, fazem igualmente parte da oferta.









O que não está à vista é a bateria Performance Plus, opcional nas versões Taycan, Taycan 4 e Taycan 4S, que está montada de série no Black Edition. Tem 105 kWh de capacidade, o que proporciona mais “performances” e, principalmente, mais autonomia. Na berlina com 435 cv, de acordo com a Porsche, até 668 km de condução entre recargas, o que corresponde um aumento de 76 km, ou 12%, na comparação com o modelo produzido de série.





Já o Cayenne Black Edition inclui o Pacote Sport Design, o Pacote de Exterior, os retrovisores exteriores e a designação Porsche, bem como a designação do modelo, com acabamentos em Preto brilhante. O ambiente interior é realçado por Pacote que também tem elementos em alumínio escovado preto.









Lista de equipamento reforçada

Em termos de equipamento, a Porsche reforçou a oferta de série com assistente de mudança de faixa, Surround View e Assistente Ativo de Estacionamento, jantes de 21“ com o Escudo Porsche a cores, faróis LED HD-Matrix, projetores LED nas portas que exibem o logótipo da marca, bancos Comfort dianteiros com o escudo Porsche nos encostos de cabeça e sistema de som BOSE® Surround.





Ao contrário de outros modelos que podiam “ser de qualquer cor desde que fossem pretos”, a Black Edition não significa que os Taycan e Cayenne tenham obrigatoriamente de contar com pintura em preto. Ambos podem ser configurados com qualquer uma das cores exteriores na categoria Sombras e sem custos adicionais.