Porsche Cayenne Electric cada vez mais próximo da produção

A apresentação do Porsche Cayenne Electric, versão 100% elétrica do SUV, está cada vez mais próximo. A comprová-lo está a participação de um protótipo de testes num evento do Reino Unido, a rampa de Shelsley Walsh, encontro organizado desde 1905. A competência da suspensão ativa esteve em destaque.









A Porsche acelera os testes de desenvolvimento do Cayenne elétrico, SUV 100% elétrico que se aproxima do momento da revelação, com um protótipo quase pronto para a produção a tomar parte num dos mais antigos eventos do Reino Unido, a Subida de Shelsley Walsh, no qual efetuou uma primeira demonstração das suas capacidades.

A subida de Shelsley Walsh tem lugar desde 1905, com a Porsche a levar um protótipo próximo da produção (ainda camuflado) até àquele evento para participar numa filmagem. O Cayenne Electric participou neste evento misturado com os participantes que competiam no Campeonato Britânico de Subida de Montanha.

Gabriela Jílková, piloto de simulador e de desenvolvimento da Porsche na Fórmula E, conduziu o Cayenne Electric pela colina de asfalto, que tem apenas três metros e meio de largura em alguns pontos, um declive íngreme de até 16,7% e um total de 914 metros de comprimento. Na sua primeira tentativa, Jílková bateu o anterior recorde de um veículo utilitário desportivo por uma margem superior a quatro segundos. A Porsche indica que o tempo recorde foi de 31,28 segundos.









A atuação da suspensão ativa esteve em foco neste “ensaio”. Equipado com o sistema Porsche Active Ride, o chassis ativo mantém o nível da carroçaria em todos os momentos, mesmo durante processos dinâmicos de travagem, direção e aceleração. “O Porsche Active Ride amplia significativamente a gama entre a dinâmica e o conforto de condução no novo Cayenne”, afirma Michael Schätzle, Vice-Presidente da gama Cayenne.

Schätzle garante que a afinação final do Cayenne Electric ainda está em pleno andamento antes do seu lançamento no mercado, “mas a potência e o equipamento do automóvel recordista já estavam ao nível da produção”.









Capacidade de reboque de 3.5 toneladas

Além dessa demonstração de agilidade e velocidade, a Porsche também demonstrou a versatilidade do SUV, com a ajuda do apresentador de televisão Richard Hammond. O britânico, que já apresentou programas como “Top Gear” e “The Grand Tour”, utilizou o protótipo camuflado nas filmagens de um programa em que transportou um automóvel clássico com mais de 100 anos e com mais de duas toneladas de peso da sua oficina em Hereford até à sua garagem. O peso total rondava as três toneladas.

Segundo a marca de Estugarda, o Cayenne Electric está a ser desenvolvido para a sua robustez em termos de carroçaria, tração e de gestão térmica do sistema de alta tensão façam dele um dos primeiros elétricos do mundo capaz de atingir uma capacidade de reboque de até 3.5 toneladas (mediante a configuração) e também a receber a aprovação correspondente – tal como o atual Cayenne com motor a combustão.

“Os nossos clientes sempre apreciaram o elevado valor utilitário do Cayenne. É por isso que não quisemos fazer quaisquer cedências no desenvolvimento do modelo totalmente elétrico”, refere Schätzle.









Versões térmicas garantidas

Além da versão elétrica, que concentrou as atenções nestes dois eventos situados em Inglaterra, a Porsche garantiu ainda que o Cayenne terá versões com motor de combustão e variantes eletrificadas para fazer face aos desejos dos condutores da marca.

“Os nossos clientes também vão ter à sua disposição motores a combustão potentes e eficientes e modelos híbridos até à entrada da próxima década, e continuamos a desenvolver a geração atual de modelos com um grande investimento”, afirma Schätzle. “No entanto, só podemos atingir o nível de performance demonstrado publicamente pela primeira vez em Inglaterra através do potencial da eletrificação. O Cayenne Electric estabelecerá novos padrões, sem comprometer a versatilidade e a funcionalidade no dia a dia”.