Porsche Cayenne carrega sem fios!

O Cayenne Electric é o primeiro automóvel da da Porsche equipado com sistema de carregamento da bateria sem fios: esta versão do Sport Utility Vehicle (SUV) admite até 11 kW de potência nas recargas sem necessidade de recurso a cabos, através de sistema de indução. Esta tecnologia poderá tornar muito mais simples os processos de recarga em espaços públicos e garagens.









A placa de carregamento a instalar no chão pesa cerca de 50 kg e tem dimensões compactas – 117 cm de comprimento, 78 cm de largura e 6 cm de altura –, adequando-se assim a diversas instalações públicas e privadas. O sistema está equipado com módulo LTE e WLAN de série, para otimização com atualizações remotas de “software”. De acordo com dados da Porsche, a eficiência da transferência de energia da rede elétrica para a bateria é de até 90%, o que valida esta solução para o quotidiano.

Para carregar sem contacto, também é necessário algum equipamento adicional no Porsche. O Cayenne Electric com estreia mundial marcada para o IAA Mobility de Munique, entre os dias 9 e 14, será a primeira série de carros da marca alemã que pode encomendar-se com pré-instalação (opcional) do Porsche Wireless Charging e da placa Porsche Wireless. Protegida contra pedras e impactos climáticos, a unidade recetora está localizada na parte inferior do SUV, entre as rodas dianteiras. Para o processo de recarga, o automóvel deve ser estacionado sobre a placa no piso.









A transferência sem contacto de energia entre as duas unidades de carregamento ocorre a uma distância de alguns centímetros, com o Cayenne a reduzir, automaticamente, a distância ao solo. A placa de base possui um detetor de movimento e deteção de objetos estranhos, sendo o processo de alimentação interrompido, de forma automática, se for identificado um ser vivo entre o automóvel e a placa no piso, ou encontrando-se objeto metálico sobre a placa no piso.

A base de carregamento sem fios da Porsche também pode ser utilizada no exterior, uma vez que todos os componentes ativos estão protegidos contra chuva e neve. A resistência é garantida, mesmo no caso de o condutor passar por cima da placa com o automóvel. A radiação eletromagnética é limitada à parte inferior do carro durante o processo de carregamento. A placa está certificada pela CE e pela UL, cumprindo, por isso, os requisitos da União Europeia (UE) e dos EUA em matéria de segurança e proteção ambiental.









Potencial alargado

A Porsche analisou os hábitos de carregamento dos clientes com automóveis elétricos e concluiu que cerca de 75% dos processos são realizados em casa, o que eleva o potencial de interesse da solução nova. O funcionamento do sistema pode observar-se numa aplicação digital e o próprio sistema multimédia do Cayenne Electric tem menus específicos para o sistema.

E útil é, ainda, a visão panorâmica 360º capaz até de “desenhar” um caminho no monitor para que o condutor consiga posicionar o carro na base com mais precisão. Também estão disponíveis funções de conveniência, como a recarga com temporizador e o pré-condicionamento.









“A facilidade de utilização, a adequação ao uso diário e a infraestrutura de carregamento continuam a ser os fatores decisivos para o sucesso da mobilidade elétrica”, diz Michael Steiner, da Porsche. O responsável da marca alemã promete: “Nunca foi tão fácil carregar um carro elétrico!”.