Primeiro BMW M elétrico: iM3

A BMW, com o iX3 (na versão 50 xDrive com 469 cv, 210 km/h, 0-100 km/h em 4,9 s e até 805 km de autonomia!), tem a primeira aplicação de plataforma Neue Klasse para geração nova de automóveis com motorizações elétricas. A marca alemã, na agenda para este ano e 2027, conta com mais de quatro dezenas de lançamentos. Entre as certezas, iM3 com quatro motores elétricos capazes de potências de 700 cv a 1000 cv! E, assim, a divisão desportiva criada em 1972 também participa, e de forma muito mais ativa, no esforço de eletrificação do consórcio…









A BMW M, em 2025, somou o 14.º recorde consecutivo de vendas, entregando um total de 213.457 carros, mais 3,3% do que em 2024. Durante o mesmo período, os alemães também registaram progresso nos registos de automóveis elétricos, com a comercialização de 442.072, considerando todas as marcas do consórcio, o que significa mais 3,6% do que no ano anterior. É este o ponto de partida para o… iM3, nome provável do primeiro BMW M equipado só com motorizações elétricas, carro com estreia no mercado europeu confirmada para 2027.

Recentemente, durante viagem até à Andaluzia, Espanha, para o primeiro contato dinâmico com o iX3 50 xDrive, a BMW apresentou-nos, também, os “segredos” do primeiro M Elétrico, que assentará numa variante otimizada da mesma plataforma com arquitetura elétrica de 800 V. E trata-se da versão mais desportiva da geração nova i3, automóvel programado para este ano antecipado pelo estudo Vision Neue Klasse.









No iM3 (este nome, até ver, é apenas “nosso”…), a BMW estreia o sistema M eDrive, que não é mais do que uma adaptação da sexta geração da tecnologia de propulsão elétrica estreada pelo fabricante de Munique, Alemanha, no iX3. Nesta configuração, confirmou-o a marca, quatro motores elétricos, um por roda, o que permite o controlo individual da distribuição do binário durante as acelerações e as desacelerações/travagens. Este sistema admite o desacoplamento do eixo dianteiro (a eletrónica comanda o funcionamento de tudo), o que faz com que o automóvel consiga mover-se só com tração traseira, o que beneficia a eficiência (consequentemente, também favorece a autonomia), se a condução não obrigar à atuação das quatro rodas motrizes.





No iM3, bateria com mais de 100 kWh de capacidade. De acordo com a BMW, para a primeiro elétrico da divisão M, trabalhou-se (e trabalha-se!) muito na otimização da química das células (cilíndricas em vez de prismáticas), da gestão energética e, ainda, do sistema de refrigeração, uma vez que o sistema deve entregar potências elevadas de forma contínua. A potência de carregamento também será superior à admitida no iX3, que é de até 400 kW (corrente contínua). Na berlina desportiva, a exemplo do que acontece no Sport Activity Vehicle (SAV) à venda em Portugal com preços desde 72.900 €, o acumulador de energia posiciona-se entre os dois eixos, unindo-os. Trata-se, por isso, de elemento estrutural que beneficia muito a rigidez do automóvel, por aumentá-la.









A BMW, para o primeiro M elétrico, também anuncia materiais novos, sobretudo a fibra natural. Entre as qualidades, propriedades semelhantes à fibra de carbono e menos 40% de emissões de CO2 durante o processo de produção. E o Panoramic iDrive, sistema que muda, substancialmente, a apresentação do painel de bordo, que a marca alemã estreia no iX3 também dominará o painel de bordo da berlina. Integra os sistemas Panoramic Vision (projeção de informações na base do para-brisas, de extremo a extremo), monitor central tátil com 17,9’’ e Head-Up Display 3D.

Por fim, nos Neue Klasse, quatro “supercérebros” controlam o funcionamento de todo o automóvel que conta com um “Heart of Joy”, uma unidade de controlo que atua coordenada com o Dynamic Performance Control e muda as características dinâmicas do carro num “sopro” (aceleração, travagem, direção, etc.). O sistema

considera, obrigatoriamente, os programas de condução que intervêm, de forma integrada, na gestão dos sistemas de tração, regeneração, direção e travagem, no ambiente interior e até na apresentação dos monitores de bordo.







