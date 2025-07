PSP já acelera de Ferrari

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já conta com um Ferrari 488 GTB na sua frota de automóveis, tratando-se esta unidade de mais um veículo apreendido a favor do Estado. O veículo, devidamente caracterizado, foi revelado durante as cerimónias do 158.º aniversário daquela força de segurança.

A frota de automóveis desportivos da Polícia de Segurança Pública (PSP) acaba de ser reforçada com um Ferrari 488 GTB, modelo que se junta a outros como o BMW i8 ou o Audi R8. Trata-se de mais um veículo apreendido a favor do Estado fruto de investigações criminais, com a apresentação pública do 488 GTB a decorrer durante as comemorações do 158.º aniversário daquela força de segurança, no passado dia 2 de julho.