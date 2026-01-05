PV5 no regresso da Kia aos comerciais

A Kia, este ano, também protagoniza regresso à categoria dos comerciais ligeiros, que não desconhece, mas abandonou no mercado europa em 2005, com o ponto final na carreira do Pregio. Fá-lo com automóvel moderno, que estreia arquitetura técnica (E-GMP.S) desenvolvida (quase) de raiz tanto para motorizações elétricas, como para a satisfação das exigências e necessidades dos clientes profissionais. Chama-se PV5, é proposto nas variantes Cargo e Passenger, ambas com 4,7 m de comprimento (L2) e 1,9 m de altura (H1), e dois níveis de potência e duas baterias.









Autonomia, espaço e versatilidade são os cartões de visita do PV5, que não é mais do que o primeiro membro de família de comerciais ligeiros elétricos (a gama, nos próximos anos, contará com mais dois modelos, o PV7 em e o PV1 em 2029, além da variante chassis-cabine do PV5, que surgirá ainda durante 2026). Para o Cargo, que tem a particularidade de disponibilizar acessos excecionais a compartimento com muita capacidade de carga, devido aos 1,5 m de altura e, sobretudo, aos 419 mm de altura do solo à plataforma, a Kia confirma já duas versões: Medium-Range e Long-Range.

Na primeira, motor com 89,4 kW (122 cv) alimentado por bateria com 51,5 kWh de capacidade, combinação que permite até 297 km de autonomia e 790 kg de carga útil. Preço: 40.150 € (28.450 €+IVA para empresas). Na segunda, motor com 120,0 kW (163 cv), bateria com 71,2 kWh de capacidade, até 416 km de autonomia e 735 kg de carga útil. Preço: 43.050 € (30.890 €+IVA para empresas).









Na variante Passenger do furgão elétrico, igualmente à venda com o comprimento intermédio e a altura mais baixa (L2H1), motor com 120 kW (163 cv) e bateria com 71,2 kWh de capacidade, combinação que permite até 412 km de autonomia. Tem só cinco lugares e compartimento de carga com 1320 a 2300 litros. Durante o ano, segunda versão na gama, com sete lugares e mala mais pequena (318-785 litros). Preço: 44.500 € (35.765 €+IVA para empresas).

Todos os PV5 beneficiam de garantias de 7 anos/150.000 km – 8 anos/160.000 km para a bateria – e admitem recargas rápidas (corrente contínua) com potências de até 150 kW (0% a 100% em 0h30). em ponto com corrente alternada de até 11 kW, a operação é mais demorada, anunciando-se 4h45 para o acumulador de energia que tem menos capacidade e 6h30 para o que tem mais. Os carregadores contam com funções V2L e V2X (potência máxima de até 3,6 kW).







