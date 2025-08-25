Qashqai: Grã-Bretanha de fio a pavio com menos de um depósito!

Versão e-Power (motorização híbrida Plug-In) do Sport Utility Vehicle (SUV) da Nissan percorreu 1347 km de Land’s End a John O’Groats consumindo só 3,76 l/100 km de gasolina!









A Nissan submeteu dois exemplares do Qashqai e-Power a um teste de eficiência. A experiência decorreu entre Land’s End, em Inglaterra, John O’Groats, na Escócia. Depois de percorrida a viagem com 1347 km da viagem que levou a Sport Utility Vehicle (SUV a atravessar por completo a Grã-Bretanha, média de apenas 3,76 l/100 km, experiência cumprida com menos de um depósito de gasolina!





O Qashqai, depois de completar o percurso, ainda tinha autonomia suficiente para percorrer mais 160 km de forma totalmente elétrica, uma vez que a mecânica 1.5 Turbo a gasolina, na tecnologia e-Power, funciona apenas como gerador para alimentar a bateria que transmite a energia ao motor elétrico que move as rodas do Nissan. Em Portugal, a tecnologia está classificada como híbrida Plug-In (ou PHEV).









Esta viagem durou 18 horas, que foram divididas por dois dias de condução, tendo os SUV sido conduzidos por especialistas do Nissan Technical Centre Europe. E esta não foi a primeira vez que a marca realizou o teste. Em 2007, Qasqhai com motor Diesel completou o mesmo percurso com uma média de consumo de 4,2 l/100 km.





O novo Qashqai e-Power já está em produção na fábrica de Sunderland, em Inglaterra, e tem chegada ao mercado nacional prevista para o último trimestre do ano.



