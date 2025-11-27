Raio X: marcas chinesas na Europa

O número de marcas chinesas ativas na Europa não pára de aumentar e, assim, os recordes de registos sucedem-se. Em outubro, comparativamente ao mesmo mês do ano passado, esses fabricantes, combinados, quase duplicaram as matrículas, atingindo as 75.000! E os carros elétricos representaram cerca de 36% do volume. A quota de mercado, mesmo baixando dos 7,8% de setembro para 6,8% – o dobro da de outubro de 2024 (3,4%).









De acordo com os números da Dataforce, que consideram as matrículas de carros novos na União Europa (UE), no Reino Unido e, também, na Noruega, na Islândia e na Suíça, MG e BYD são os fabricantes chineses mais bem-sucedidos na região. A primeira, comparando outubro de 2024 a outubro de 2025, protagonizou aumento de 35%, com 23.896 unidades registadas na região. Este resultado valeu-lhe a 17.ª posição no “ranking” das marcas na região, à frente de Fiat e Nissan, por exemplo. E o ZS foi o “motor” deste progresso.





E o crescimento da BYD, marca que continua a instalar-se na região, foi ainda mais expressivo, uma vez que atingiu os 208%. As 17.514 unidades posicionaram-na no “top-20”, à frente de SEAT ou Mini. Neste caso, Seal U como carro mais procurado. Jaecoo e Omoda, subsidiárias da Chery introduzidas recentemente no nosso País, classificaram-se, respetivamente, em 30.º e 31.º, superando Honda e Alfa Romeo. A Leapmotor (Stellantis) aproximou-se muito das 4000 vendas e a XPENG também já entrega mais carros do que Mitsubishi e DS Automobiles (2205 só em outubro).









Elétricos têm quota de 36%, PHEV número um é da BYD

Sem surpresa, os carros elétricos são determinantes para o sucesso dos chineses na Europa. Em outubro, devido a aumento de 89% na procura, comparativamente ao mesmo mês de 2024, representaram 36% das vendas de automóveis “made in” China no Velho Continente. E os híbridos Plug-In (PHEV), com um crescimento de 673% (!), para 18.786 unidades, corresponderam a 25% do total, “contra” 18% dos carros com mecânicas a gasolina e os 18% dos com motorizações híbridas – estes números significam, no entanto, ritmos de crescimento (muito) diferentes: 14% no primeiro caso, 160% no segundo.

O BYD Seal U DM-i foi PHEV mais vendido na Europa em outubro (6460 unidades). No acumulado do ano, também é o número um. E, nos dois “top-10”, outro SUV de origem chinesa: o Jaecoo 7 (sexto no mês, com 3795 exemplares, oitavo no quadro de 2025). A China não tem nenhum representante na tabela homónima dos carros elétricos: o mais bem-sucedido do mês foi o citadino BYD Dolphin Surf, com 2924 matrículas, resultado que valeu apenas um modesto 28.º lugar.







