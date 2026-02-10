Range Rover Electric substitui Velar

A Land Rover iniciou a contagem decrescente para a sucessão do Velar. O modelo no catálogo do consórcio desde 2017 será substituído pelo Range Rover Electric, o primeiro automóvel do fabricante baseado em plataforma nova, a Electric Modular Architecture (EMA), confirmou o diretor financeiro da JLR, Richard Molyneux.









Mais longo e baixo do que o Velar, que tem 4,803 m de comprimento e 1,665 m de altura, o primeiro Range Rover Electric será produzido em Halewood, no noroeste de Inglaterra, infraestrutura industrial que recebeu intervenção de forma a admitir a plataforma nova na linha de montagem. As dimensões a forma da carroçaria, de acordo com fontes da Jaguar Land Rover, beneficiam a eficiência aerodinâmica e, consequentemente, a autonomia. Na mesma unidade, fabricam-se o Range Rover Evoque e o Land Rover Discovery Sport.

O início da produção do Range Rover Electric foi adiado mais de dois anos e meio, devido à incerteza sobre o futuro das motorizações elétricas no segmento do luxo. A EMA deriva da MLA-Flex utiliza pela Land Rover no Range Rover e no Range Rover Sport, automóveis com motorizações a gasolina e híbridas Plug-In. No carro novo, que tem arquitetura elétrica de 800 V (e, por isso, recarregamentos mais potentes e rápidos), bateria com 117 kWh de capacidade, autonomias estimadas de até 480 km.









Ainda de acordo com fontes da JRL, desde a abertura da lista de encomendas, que remonta já ao final de 2023, registo de mais de 60.000 manifestações de interesse.





Freelander: geração nova ainda este ano

Richard Molyneux, durante conferência para apresentação de resultados, afirmou que o consórcio está mais do que preparado para os “dois anos de atividade muito intensa”, com os diversos lançamentos na agenda. Ainda este ano, lançamento da gama nova de Sport Utility Vehicles (SUV) da marca Freelander, “família” de carros concebida e desenvolvida em colaboração com a chinesa Chery, que assegurará a produção numa unidade próxima de Shanghai operada pelas duas companhias.









O primeiro Freelender novo apresentar-se-á equipado com sistema híbrido Plug-In (PHEV). E a plataforma é a T1X da Chery, arquitetura técnica que encontramos em diversos automóveis de marcas do consórcio chinês, como a Jaecoo, a Omoda ou a Tiggo. O automóvel, antes do início das exportações para a Europa, será lançado no maior mercado mundial, de acordo com as informações disponíveis.



