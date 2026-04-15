Renault 4 E-Tech Elétrico Plein Sud por 37.040 €

A Renault tem novidade na gama do 4 E-Tech: a introdução da versão Plein Sud, com tejadilho de lona acionado elétrica, que já está disponível para encomenda em Portugal, por preços a partir de 37.040 € e nos níveis de equipamento Techno e Iconic.









A designação Plein Sud recupera uma denominação histórica associada ao Renault 4 clássico, mas adapta o conceito original à era da mobilidade elétrica. Ao contrário do que acontecia no passado, em que o carro tinha diversos painéis de lona —, o automóvel novo apresenta-se com esse material apenas no tejadilho, o que mantém a integridade estrutural da carroçaria.

O teto em lona de acionamento elétrico oferece uma abertura com 92 cm de comprimento e 80 cm de largura, por isso permitindo uma experiência de condução a céu aberto próxima do que acontece nos descapotáveis. Para acomodar este sistema, a Renault eliminou as barras de tejadilho e integrou a antena no óculo. Ainda assim, a marca garante que o carro foi concebido de raiz para receber esta solução, que não tem impactos significativos na funcionalidade e no peso, registando-se apenas uma ligeira redução da altura livre no interior.









Desenvolvido em parceria com as especialistas Webasto e Haartz, o teto em lona do Renault 4 E-Tech Elétrico proporciona níveis elevados de isolamento acústico e térmico, mantendo, simultaneamente, a eficiência global do automóvel.





Mais tecnologia e melhorias no sistema elétrico

A introdução do Plein Sud coincide com atualização tecnológica do Renault 4 E-Tech Elétrico. Entre as novidades, integração de câmara interior para monitorização do condutor, sistema de assistência à paragem de emergência e assistente preditivo de condução eficiente. Do ponto de vista técnico, o Sport Utility Vehicle (SUV) também passa a contar com um permutador de calor novo no sistema de aquecimento da bateria, solução que melhora o desempenho do carregamento, sobretudo em condições adversas de temperatura.



