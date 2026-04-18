Renault 4 ganha edição Roland-Garros

A Renault é parceira “premium” de Roland-Garros desde 2022 (sucedeu à Peugeot) e, recentemente, os responsáveis da marca do losango e da organização do Open de França, concordaram com a renovação do contrato de cinco anos que acabava em 2026 e estenderam-no até 2031. Na edição deste ano, a 125.ª e a 96.ª com o estatuto de Grand Slam, estreia do 4 Roland-Garros E-Tech Elétrico, mas ainda na forma de estudo.









O 4 E-Tech Electric Roland-Garros baseia-se no recém-apresentado Plein Sud com capota têxtil acionada eletricamente e tem acabamentos e elementos decorativos inspirados na competição que decorrerá em Paris, França, entre 24 de maio e 7 de junho, este ano com a particularidade de manter homens e mulheres como juízes de linha, ao contrário do que sucede nos outros torneios da mesma categoria, que concordaram com a introdução de sistema de “olhos” eletrónicos para eliminação do erro humano!... O espanhol Carlos Alcaraz e a norte-americana Coco Gauff são os campeões em título, respetivamente, em singulares masculinos e femininos.

Entre os elementos que diferenciam o Roland-Garros dos Plein Sud encontram-se, por exemplo, os revestimentos dos bancos num padrão que é inspirado nos cabos das raquetas de ténis e os apontamentos na cor “pó de tijolo” dos campos de jogo do Open de França – entradas de ar nos para-choques dianteiros, jantes de 18’’, de liga leve, consola central e números “4” inscritos nos tapetes pretos, no interior. A edição especial do R4 E-Tech Elétrico pode encomendar-se no castanho terracota inspirado no saibro, material predominante neste tipo de superfície, mas também existe em branco, cinzento e preto, e sempre com capota negra.









Já a tampa do ponto de recarga da bateria está decorada com motivo reminiscente da cruz de Santo André que encontramos na arquitetura do estádio inaugurado em 1928. Este item está, também, nas soleiras das portas em alumínio escovado, que também têm uma inscrição “Roland-Garros Paris”. No interior, na zona central dos bancos, na faixa central do painel de instrumentos e no seletor da transmissão, há revestimento branco em material reciclado inspirado no tecido técnico nos cabos das raquetas de ténis, cor que contrasta com o azul-acizentado do couro sintético TEP nos rebordos dos bancos e do apoio de braços. Por fim, à frente do passageiro dianteiro, integradas no “tablier”, inscrição retroiluminada “Roland-Garros Paris” e minibandeira de França.