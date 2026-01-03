Renault Clio primeiro nas matrículas

É o ponto final ambicionado na carreira (bem-sucedida) da quinta geração do Clio. Em 2025, o segmento B da Renault foi o carro novo mais matriculado em Portugal, sucedendo, na galeria de campeões nacionais da década, a Dacia Sandero (2024), Peugeot 2008 (2023, 2022 e 2021) e… Renault Clio (2020)! No ano passado, e com o sucessor na rampa de lançamento, a marca do losango registou 8242 unidades, número que corresponde a 3,66% de quota de mercado.









Na tabela dos carros novos mais matriculados em Portugal (considerem-se assim, pois matrículas não representam, necessariamente, vendas…), atrás do segmento B da Renault, posicionaram-se o Peugeot 2008 (7463 unidades, 3,32% de quota de mercado), os Dacia Sandero (6670, 2,96%) e Duster (5854, 2,60%), e o Citroën C3 (5428, 2,41%).

O automóvel 100% elétrico mais bem posicionado no “ranking” de 2025 é o Model 3 da Tesla, na oitava posição, com 4372 unidades e 1,94% de quota de mercado. E o Classe A da Mercedes-Benz, o décimo classificado da tabela, foi o automóvel de marca “premium” com número maior de registos, num total de 3790 (1,68%).









Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), seis marcas representadas no “top-10” dos carros mais matriculados no nosso País: Renault, Peugeot, Dacia, Citroën, Tesla e Mercedes-Benz. Apenas três estão representadas por mais do que um veículo novo: Renault (Clio primeiro e Captur sétimo), Peugeot (2008 segundo, 208 sexto e 308 nono) e Dacia (Sandero terceiro e Duster quarto).

Curiosidade: na tabela dos 50 carros novos com mais registos em Portugal, no ano passado, 50.ª posição para o Opel Mokka, com 1367 unidades (0,61% de quota).



