Renault Filante: topo de gama (fora da Europa)

A Renault tem topo de gama novo para os mercados fora da Europa. Chama-se Filante, tem formato de “crossover” e, a partir de março, vender-se-á na Coreia do Sul (posteriormente, introdução do modelo na América Latina e no Médio Oriente).









Este automóvel é o porta-estandarte do “Internacional Game Plan”, designação do programa estratégico de expansão global da marca do losango, que prevê oito automóveis até 2027, nenhum com destino ao Velho Continente e todos criados “à medida” das regiões em que serão comercializados, como já acontece com Kardian, Boreal e Grand Koleos.





Esta gama global da Renault, agora, e do ponto de vista tecnológico, passa a ser liderada Filante, automóvel que recuperado estreada na década de 1930 e que identificava as criações mais luxuosas e vanguardistas do fabricante francês. O carro novo tem 4,915 m de comprimento.









Um verdadeiro “crossover” de ideias

O “design” do Filante foi desenvolvido em parceria entre o Technocentre da Renault em França e o Centro de Design que a marca possui em Seul, na Coreia do Sul, e apresenta-nos uma abordagem nova ao estilo do construtor, que visa romper com os códigos e as silhuetas convencionais, de forma a propor uma alternativa real às berlinas convencionais posicionadas nos segmentos superiores. Observando-se o automóvel novo de perfil, percebe-se o efeito pretendido, com uma postura do tipo Sport Utility Vehicle (SUV), mas muito dinâmica, devido à linha de tejadilho descendente, à linha de cintura sobrelevada e às jantes de grandes dimensões (19’’ ou 20’’).





Ainda no que à estética diz respeito, as equipas de “design” deram especial atenção ao desenvolvimento de uma assinatura luminosa diferenciadora, incluindo na dianteira, onde o símbolo da Renault aparece iluminado e ladeado por um padrão de efeito tridimensional que também incorpora o “tema” do losango que é símbolo da marca francesa. A traseira não é menos impactante, destacando-se as dimensões generosas do “spoiler” e uma extensa zona central escura – disponível no nível de equipamento Esprit Alpine, que é o de lançamento -, que envolve a iluminação, o símbolo da Renault e a designação Filante.









Espaço, conforto e tecnologia

O cliente sul-coreano gosta de automóveis grandes e com posicionamento “premium”. A quota de mercado combinada nos segmentos D e E diz-nos isso (mais de 50% das vendas de carros novos). Mas, contaram-nos os responsáveis da Renault, também é adepto de conforto e tecnologia, características consideradas no desenvolvimento do Filante. Materiais refinados, de origem sustentável e agradáveis ao toque, preocupações com a ergonomia, comandos intuitivos e conectividade de ponta combinam-se, garante a marca, para proporcionarem uma sensação de qualidade elevada, uma experiência de utilização agradável e um nível de conforto acima da média para todos os ocupantes.





No painel de bordo do Filante, três monitores com 12,3” para a instrumentação, o sistema multimédia e o passageiro da frente. No campo de visão do condutor, não falta um Head-Up Display de grandes dimensões (25,6’’). Estão disponíveis atualizações contínuas de “software”, controlo remoto de diversas funções do automóvel, através de aplicação dedicada para “smartphone”, assim com um jogo inédito, disponível apenas para o passageiro dianteiro, que usa imagens em tempo real captadas pela câmara dianteira. O som Premum da Bose conta com tecnologia de cancelamento de ruído, que elimina da experiência sonora toda a “poluição” que possa ser gerada pelo motor ou pelo rolamento da viatura.









Entre os mais de 30 sistemas de segurança e assistência à condução, a Renault destacou três recursos que propõe em estreia: a assistência de emergência à direção, que é capaz de apoiar a ação do condutor para evitar uma colisão, por aplicar binário adicional no volante, o retrovisor interior digital, e a função de deteção de crianças no interior.

O Filante tem 2,820 m de distância entre eixos e, por isso, é generoso no espaço a bordo, anunciando-se muitos centímetros livres em comprimento e altura para os passageiros nos bancos de trás. A bagageira tem 654 litros, capacidade que o rebatimento dos encostos posteriores permite aumentar para 2071 litros.









Apenas motorização híbrido

O Filante tem apenas uma motorização híbrida E-Tech desenvolvida, especificamente, para o segmento “premium” sul-coreano. Combina um motor térmico de 4 cilindros a gasolina (1.5 Turbo, 150 cv) com duas máquinas elétricas. A mais poderosa, com 135 cv e 320 Nm, é responsável por acionar as rodas, enquanto a secundária, com 80 cv e 180 Nm de binário, atua como motor de arranque da mecânica de combustão e gerar energia para recarregar a bateria. O rendimento máximo combinado é de 250 cv e 565 Nm.

O sistema destaca-se por poder funcionar em série e em paralelo, o que equivale a dizer que o Filante consegue mover-se em modo 100% elétrico, em exclusivo através do motor a combustão ou recorrendo a combinação das duas energias. Comparativamente a uma motorização equivalente não eletrificada, a Renault promete um consumo de combustível inferior em até 50%, sendo ainda expectável que o “crossover”, durante uma utilização puramente citadina, se desloque em modo elétrico até 75% do tempo de condução.









O sistema integra uma caixa automática de 3 velocidades (DHT Pro), aplicação desenvolvida, especificamente, para motorizações híbridas. Este dispositivo, como acontece nos mecanismos homólogos que encontramos na gama europeia da marca, prescinde da embraiagem convencional, uma vez que a sincronização das engrenagens também é feita de forma elétrica.





Construído com base na plataforma CMA da Geely, o Filante tira proveito da configuração multibraços da suspensão traseira para proporcionar uma superior qualidade de amortecimento e uma maior estabilidade a velocidades mais elevadas, bem como de outros melhoramentos implementados com vista a beneficiar a rigidez estrutural e o isolamento acústico, qualidade muito valorizada pelo cliente sul-coreano nos produtos que competem no mercado “premium”.









Ambição de crescimento sustentado