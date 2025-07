Renault já tem Diretor-Executivo novo

François Provost foi o escolhido pelo Conselho de Administração do Grupo Renault para suceder a Luca de Meo no cargo de Diretor-Executivo (CEO) da Renault S.A., com efeito a partir de 31 de julho. Provost é um homem da “casa”, com 23 anos de experiência no grupo gaulês, tendo ocupado vários cargos, incluindo o de chefia da Renault-Nissan em Portugal.









O Conselho de Administração do Grupo Renault aceitou o nome de Provost para o cargo de Diretor-Executivo, entendendo que o executivo francês de 57 anos é o mais indicado para dar continuidade ao trabalho de reestruturação da companhia iniciado por Luca de Meo, com quem trabalhou de perto enquanto este foi o responsável máximo do grupo.

Provost irá assumir os cargos de Diretor-Executivo da Renault S.A. e Presidente da Renault s.a.s. a partir de 31 de julho, com um mandato por quatro anos. Duncam Minto havia sido anunciado há poucas semanas como Diretor-Executivo interino, preparando-se então para passar o testemunho a Provost.





Anteriormente Diretor de Compras, Parcerias e Relações Públicas, François Provost conta com 23 anos de serviço no Grupo Renault, muitos dos quais passados em posições de âmbito internacional, num critério que se revelou determinante para a sua escolha pela Comissão de Governança e Remuneração.









Quem é Provost

Nascido em 1968, François Provost foi formado na École Polytechnique e foi recrutado como engenheiro-chefe do Corps des Mines. Após iniciar a sua carreira em cargos de administração pública, ingressou no Grupo Renault em 2002. Ocupou vários cargos executivos na França e na Europa, incluindo o de Diretor-Executivo da Renault-Nissan Portugal de 2005 a 2008.

Em 2010, tornou-se vice-responsável da Renault Rússia e, mais tarde, ocupou o cargo de Presidente e Diretor-Executivo da Renault Samsung Motors na Coreia do Sul durante cinco anos. Ainda na Ásia, foi Diretor de Operações para a China, seguido da região Ásia-Pacífico. Em 2023, juntou-se à equipa de liderança do grupo como diretor de compras, parcerias e relações públicas, cargo em que trabalhou, por exemplo, nos processos de estabelecimento de parcerias importantes com marcas como a Nissan, Geely ou Aramco.

Em comunicado, a marca aponta que Provost conta com “profundo conhecimento dos desafios do setor e visão estratégica”, possuindo as “qualidades necessárias para dar continuidade e acelerar o desenvolvimento do Grupo Renault”.