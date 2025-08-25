Rolls-Royce “atira” Phantom para piscina

Manobra digna de uma estrela de rock das décadas de 1960 e 1970 comemora o centenário do luxuoso automóvel britânico da marca propriedade do Grupo BMW.









A Rolls-Royce decidiu celebrar o centenário do icónico Phantom colocando exemplar do automóvel dentro de piscina num hotel. Sim, leu bem! A manobra pode até ser pouco condizente com os valores da excelência e do luxo que associamos sempre à marca britânica propriedade do Grupo BMW, mas homenageia à sua participação na história da música, neste caso particular, junto de bandas de rock das décadas de 1960 e 1970.





Mas antes de apontar o dedo ao responsável por esta manobra de marketing, que tem tanto de original como de audaz, convém esclarecer que o exemplar utilizado é, na verdade, um protótipo destinado à reciclagem! Para a sua execução, a Rolls-Royce inspirou-se na história (sem confirmação oficial) do Rolls-Royce com que o baterista dos The Who, Keith Moon, terá entrada na piscina dum hotel nos EUA, no dia em que comemorou o 21.º aniversário.









No entanto, para não ter de atravessar o Atlântico até Flint, no estado do Michigan, a Rolls-Royce chegou a acordo com o Tinside Lido, hotel em Plymouth, no Reino Unido, para reservar a piscina para este convidado muito especial. A escolha do espaço não foi inocente, uma vez que esta unidade serviu de cenário a fotografia emblemática dos Beatles, de 1967, prolongando-se, assim, a homenagem a outro nome incontornável da música.





“Da Era de Ouro de Hollywood à ascensão do hip-hop, nos últimos 100 anos os artistas musicais têm usado o Phantom para projetar a sua identidade e desafiar as convenções. Os seus automóveis, muitas vezes, tornaram-se ícones por direito próprio, com um lugar duradouro na história da música moderna. Esta ligação lembra-nos que a Rolls-Royce e as pessoas extraordinárias que fazem parte da história da marca estão unidas por uma ambição: marcar a sua presença", disse Chris Brownridge, diretor da Rolls-Royce.







