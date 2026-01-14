Salvador Caetano Auto na Irlanda

A Salvador Caetano Auto anunciou a compra do grupo automóvel Cedar, empresa de referência nos ramos da distribuição e do retalho na República da Irlanda. Este passo representa a soma de país ao mapa de atividades e operações da firma que continua a expandir-se internacionalmente – encontra-se em quase cinco dezenas de mercados de três continentes (Europa, África e América do Norte).









Em 2025, na República da Irlanda, o Grupo Cedar, empresa que conta com mais de 600 colaboradores, vendeu cerca de 28.000 viaturas e realizou um volume de negócios próximo dos 1000 milhões de euros. Esta companhia é a representante exclusiva das marcas Renault, Dacia, Alpine e Nissan, mas também tem uma rede própria de concessionários que trabalha outras marcas, nomeadamente Citroën, Mazda, Peugeot, Opel e Suzuki. Como complemento, o segmento dos usados no mercado irlandês desempenha, também, um papel estratégico no portefólio de atividades, que é operado através de marca específica (Windsor).

“Anunciamos a nossa entrada no mercado irlandês com grande satisfação. Esta aquisição representa mais um passo importante na nossa estratégia de expansão internacional”, afirmou Sérgio Ribeiro, Administrador Executivo e CEO da Distribuição Automóvel Global da Salvador Caetano Auto. “O Grupo Cedas está alinhado com o nosso modelo de negócio, detém direitos de distribuição sólidos das marcas Nissan, Renault, Dacia e Alpine, opera um negócio de referência na área do retalho automóvel, com nove concessionários, tem uma equipa de gestão muito ambiciosa e a Irlanda é um país dinâmico e em crescimento. Para este mercado, trazemos a nossa experiência acumulada de 80 anos de experiência, excelência e inovação, e assumimo-nos como uma empresa líder no setor automóvel deste país”, disse o mesmo responsável.