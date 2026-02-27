Salvador Caetano Auto traz Zeekr

Há outra marca chinesa a caminho do mercado português! Chama-se Zeekr e assinou acordo com a Salvador Caetano Auto para a introdução nos dois países ibéricos dos automóveis “premium” com motorizações elétricas e híbridas Plug-In no catálogo do fabricante criado pela Grupo Geely só em 2021. O arranque das operações encontra-se planeado para o segundo trimestre do ano.









Como E-AUTO informou oportunamente, a Zeekr encontrava-se em conversações com candidatos a parceiros comerciais em Portugal e Espanha. Agora, confirma-se o nome do vencedor da corrida: a Salvador Caetano Auto, empresa com outras marcas chinesas: BYD, XPENG, Dongfeng, Voyah, M-Hero e Farizon.

A Zeekr pretende posicionar-se como marca “premium” capaz de destacar-se tanto pelo “design” de inspiração europeia (o Centro Europeu encontra-se baseado em Gotemburgo, na Suécia), como pela tecnologia avançada. Os automóveis do fabricante com quartel-general em Ningbo, China, assentam na plataforma SEA (acrónimo de Sustainable Experience Architecture), base utilizada pelas diversas marcas na “órbita” da Geely, nomeadamente por Volvo, Polestar, Smart, Lynk & Co e Lotus. É uma estrutura muito moderna que admite arquiteturas elétricas de 400 V e 800 V, tração traseira e quatro rodas motrizes, diversidade de distâncias entre eixos e, ainda, a adoção “software” que permite, por exemplo, o recurso a atualizações remotas (tecnologia OTA).









Nos Zeekr, a SEA sobressai, sobretudo, pela contribuição ativa para a dinâmica na condução e para a potência e a velocidade de carregamento das baterias. Atualmente, na Europa, esta marca chinesa conta com quatro automóveis: Zeekr 001, Zeekr X, Zeekr 7X e Zeekr 7 GT. Os quatro contam com motorizações elétricas, mas anuncia-se mudança de estratégia. Recentemente, na China, introdução dos primeiros híbridos Plug-In (Zeekr 9X e Zeekr 8X). E o fabricante admite propor a tecnologia no Velho Continente, por facilitar a transição para a mobilidade elétrica, permitir “fuga” ao pagamento de tarifas exigido pela União Europeia (UE) aos carros elétricos chineses e existir procura em vários mercados da região.

Suécia, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica, Suíça, Grécia, Croácia, Eslovénia, Roménia, Bulgária e Alemanha foram os primeiros mercados da Zeekr na Europa, marca que seguiu “roteiro” diferente do habitual, uma vez que não privilegiou apenas os países na linha da frente no campo da eletrificação do automóvel. No entanto, para a divisão da Geely, as entradas em Portugal e Espanha representam passo importante na estratégia de expansão da operação na região. A Salvador Caetano Auto proporciona-lhe a oportunidade que perseguia, uma vez que está a trabalhar na criação de rede dedicada e adaptada a posicionamento “premium” que obriga a “mimar” o cliente na experiência de compra, utilização e após-venda.









“Portugal e Espanha são fundamentais para a nossa expansão europeia. A procura de carros elétricos na Península Ibérica tem aumentado muito consistentemente, apoiando-se tanto no desenvolvimento de infraestrutura de carregamento, como no interesse crescente pela mobilidade elétrica ‘premium’. A experiência e a capacidade operacional da Salvador Caetano Auto asseguram-nos a representação que ambicionamos”, diz Lothar Schupet, da Zeekr Europe.