Segundo Mythos da Mercedes-AMG

É o segundo automóvel da série Mythos da Mercedes-AMG, sucedendo, assim, ao PureSpeed de 2024, que derivava do SL, e baseia-se no CLE. Atualmente, no norte da Europa, cumpre-se a etapa final do programa de desenvolvimento dinâmico do desportivo que a marca alemã antecipa nestas imagens! E a promessa é de muita mais potência do que na versão posicionada no topo da gama, a 53 AMG 4Matic+, que tem “apenas” 449 cv (+23 cv da máquina elétrica que assiste a mecânica de 6 cilindros e 3 litros a gasolina)!…









O Mercedes-AMG PureSpeed, recorda-se, tem produção limitada a 250 unidades, todas com motores V8 4.0 biturbo, com 585 cv, caixa automática de 9 velocidades AMG Speedshift MCT 9G e quatro rodas motrizes e direcionais. Neste desportivo e descapotável com sistema Halo “derivado” dos monolugares de Fórmula 1 em vez de para-brisas, o que obriga à utilização de capacete(s), 0-100 km/h em 3,6 s e 315 km/h.

O segundo membro da gama mais exclusiva da divisão desportiva do fabricante de Estugarda, Alemanha, não é tão radical como o PureSpeed, mesmo não existindo, ainda, muitas informações sobre o desportivo novo. Sabe-se, todavia, que é muito mais excitante do que o 53 AMG 4Matic+ Coupé capaz de 4,2 s no arranque de 0 a 100 km/h e os 250 km/h declarados pelo fabricante para a versão do CLE proposta em Portugal por 118.500 €. De resto, até o “nome de guerra” está por anunciar!...







