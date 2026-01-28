Segundo Mythos da Mercedes-AMG
- José Caetano
- há 3 horas
- 2 min de leitura
É o segundo automóvel da série Mythos da Mercedes-AMG, sucedendo, assim, ao PureSpeed de 2024, que derivava do SL, e baseia-se no CLE. Atualmente, no norte da Europa, cumpre-se a etapa final do programa de desenvolvimento dinâmico do desportivo que a marca alemã antecipa nestas imagens! E a promessa é de muita mais potência do que na versão posicionada no topo da gama, a 53 AMG 4Matic+, que tem “apenas” 449 cv (+23 cv da máquina elétrica que assiste a mecânica de 6 cilindros e 3 litros a gasolina)!…
O Mercedes-AMG PureSpeed, recorda-se, tem produção limitada a 250 unidades, todas com motores V8 4.0 biturbo, com 585 cv, caixa automática de 9 velocidades AMG Speedshift MCT 9G e quatro rodas motrizes e direcionais. Neste desportivo e descapotável com sistema Halo “derivado” dos monolugares de Fórmula 1 em vez de para-brisas, o que obriga à utilização de capacete(s), 0-100 km/h em 3,6 s e 315 km/h.
O segundo membro da gama mais exclusiva da divisão desportiva do fabricante de Estugarda, Alemanha, não é tão radical como o PureSpeed, mesmo não existindo, ainda, muitas informações sobre o desportivo novo. Sabe-se, todavia, que é muito mais excitante do que o 53 AMG 4Matic+ Coupé capaz de 4,2 s no arranque de 0 a 100 km/h e os 250 km/h declarados pelo fabricante para a versão do CLE proposta em Portugal por 118.500 €. De resto, até o “nome de guerra” está por anunciar!...
Neste “mano a mano” com o PureSpeed, o Mythos novo diferencia-se, igualmente, por contar com asa posterior fixa de grandes dimensões em vez de “aileron” móvel com sistema de regulação automática do ângulo de inclinação, como observamos nas fotos do protótipo em testes na Escandinávia.
