Sistema híbrido no Nissan GT-R R36

A geração nova do Nissan GT-R, desportivo designado internamente pelo nome de código R36, não contará com motorização 100% elétrica, garantindo a continuidade do motor de combustão no sucessor do icónico desportivo japonês. Ainda assim, a eletrificação será inevitável, assumindo um papel de apoio na evolução do carro que tem o cognome de “Godzilla”.









A confirmação foi avançada pelo “site” especializado Motor1, que cita Richard Candler, responsável global pela estratégia de produto da Nissan, ao admitir que os atuais desportivos elétricos ainda não atingiram o nível de aceitação desejado. Segundo o mesmo responsável, as tecnologias atuais de baterias não satisfazem as exigências de “performance” associadas ao GT-R.

Apesar disso, o GT-R novo não deverá escapar à eletrificação, sendo esperada a aplicação de uma solução híbrida com apoio elétrico para cumprir objetivos de eficiência e emissões poluentes. A Nissan reconhece que a transição é inevitável, ainda que a bateria continue a ser, no curto prazo, um fator restritivo para todos os projetos desportivos.









O tipo de motorização do R36 permanece, no entanto, por revelar. Ivan Espinosa, o mexicano que tem o cargo de administrador-delegado da Nissan, confirmou apenas que o desenvolvimento do GT-R novo já está em curso, acrescentando ainda que este automóvel servirá de base a gama nova de desportivos.