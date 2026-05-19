Skoda Epiq: tudo sobre o SUV elétrico!

A Skoda, apresentados Cupra Raval e Volkswagen ID. Polo, divulgou, finalmente, a versão de produção do Epiq, o Sport Utility Vehicle (SUV) que integra gama nova de automóveis elétricos do consórcio alemão (Electric Urban Car Family) com quatro produtos de três marcas e todos concorrentes no segmento B. O automóvel checo é produzido em Pamplona, Espanha, como o ID. Cross com apresentação prevista para as próximas semanas, mas também foi desenvolvido sob supervisão da SEAT, fabricante que assumiu o comando deste programa.









Este Epiq com 4,171 m de comprimento e 2,601 m entre eixos baseia-se na MEB+, arquitetura técnica comum aos quatro membros da “família”. Logo, tem tração só às rodas dianteiras e combinações de motores e baterias muito semelhantes quer ao Raval, quer ao ID. Polo. A marca checa, para o arranque da comercialização da alternativa elétrica ao Kamiq com mecânicas de combustão interna, confirma três versões: 30, 40 e 55.

O Epiq 35 tem motor com 85 kW (116 cv) alimentado por bateria com química LFP e 38,5 kWh de capacidade bruta (utilizam-se “somente” 37,5 kWh). O 40, que tem o acumulador de energia igual, a potência aumenta para 99 kW (135 cv). Nos dois, binário máximo anunciado é de 267 Nm e velocidade máxima limitada a 150 km/h, para proteção da autonomia – e a marca checa, para estas duas versões, promete até 310 km.









Na versão de topo do Epiq, bateria NMC com 55 kWh de capacidade (ou 51,7 kWh úteis), motor com 155 kW (211 cv) e 290 Nm, até 440 km de autonomia, segundo o protocolo europeu de homologação WLTP, e 160 km/h de velocidade máxima. Nas três versões do SUV subcompacto, selecionando-se a função B da transmissão, o sistema ativa a função One Pedal, o que permite regular quer a resposta do motor, quer a atuação da travagem regenerativa com recurso só ao pedal do acelerador.





Para os recarregamentos das baterias, todos os Epiq admitem potências de até 11 kW com corrente alternada, mas existem diferenças entre versões nas operações com corrente contínua: máximos de 50 kW no 35, 90 kW no 40 e 133 kW no 55. E o sistema elétrico, independentemente do modelo, é compatíveis com funções V2L (Vehicle-to-Load), V2H (Vehicle-to-Home) e V2G (Vehicle-to-Grid). Entre recargas, o SUV posicionado no topo da gama nova percorre até 440 km e necessita apenas de 0h24 para aumentar a energia armazenada na bateria de 10% para 80%.







