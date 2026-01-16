Skoda Peaq: topo de gama novo!

Peaq é o nome do topo novo da Skoda. Trata-se do Sport Utility Vehicle (SUV) com sete lugares e motorizações elétricas antecipado por estudo de 2022, o Vision 7S, e baseado na mesma arquitetura técnica do Elroq e do Enyaq (plataforma MEB do Grupo Volkswagen). Apresentação no verão e estreia comercial entre o fim do ano e o início de 2027, dependendo do mercado.









A Skoda anunciou, oficialmente, o nome do SUV que posicionará no topo da gama até ao final do ano: chama-se Peaq, designação com que a marca checa do Grupo Volkswagen pretende expressar o posicionamento diferenciado do automóvel com que competirá na categoria de Hyundai Ioniq 9, Kia EV9 ou Peugeot e-5008, carros com que partilha a configuração interior de até sete lugares!

Posicionado acima do Epiq, Elroq e Enyaq, o Peaq é o quarto SUV elétrico na gama do fabricante de Mladá Bolesvav, Chéquia, baseia-se na variante mais moderna da plataforma MEB do Grupo Volkswagen e, no catálogo da Skoda, apresenta-se como alternativa ao Kodiaq produzido só com motorizações de combustão e híbridas. A marca antecipou-o em 2022, com o Vision 7S, estudo que contava com uma “mão cheia” de soluções à imagem da fórmula “Simply Clever” da marca checa, como o monitor giratório com 14,6’’ montado no centro do painel de bordo ou a cadeirinha para bebés fixada no prolongamento da consola entre os bancos (e orientada para trás).









No “concept” com cerca de 5,0 m de comprimento (“contra” os 4,65 m do Enyaq e do Enyaq Coupé), a Skoda propunha bateria com 89 kWh de capacidade, razão por detrás da promessa de mais de 600 km de condução entre recargas. No entanto, o estudo de 2022 destacou-se, sobretudo, por estrear a linguagem de “design” que a marca adotou mais recentemente (Modern Solid).

De acordo com a marca propriedade do consórcio alemão, o Peaq transporta para a produção em série diversas ideias desenvolvidas e experimentadas no Vision 7S. No entanto, a Skoda, neste primeiro momento de comunicação, divulgou somente o nome do automóvel, que remete para o posicionamento topo de gama do carro – traduzindo-a do inglês para o português, a palavra significa “pico”.





O ano passado, e considerando os registos de janeiro e novembro, só Volkswagen, Tesla e BMW entregaram mais carros elétricos na Europa, segundo os números da Dataforce: o fabricante vendeu 152.481 exemplares, mais 111% do que no período homólogo de 2024, devido ao sucesso do Elroq, o segundo carro com a tecnologia mais vendido no continente, atrás do Tesla Model Y.









A Skoda, para o verão, também prepara o lançamento do Epiq, que posicionará no outro extremo da gama, por medir somente 4,1 m de comprimento! Este segmento B integra a mesma família de elétricos urbanos do Cupra Raval ou dos Volkswagen ID. Polo e ID. Cross, e será fabricado pela marca alemã em Pamplona, Espanha. O Epiq é a alternativa elétrica do Kamiq com motores térmicos.