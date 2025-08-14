Skoda Vision O no IAA de Munique

A Skoda, marca a comemorar 130 anos, tem estudo novo para apresentar no salão de Munique, Alemanha, entre 9 e 14 de setembro. Chama-se Vision O e antecipa a carrinha com 4,7 m (nas dimensões exteriores, aproxima-se do Octavia Break). Na primeira comunicação, o fabricante do Grupo Volkswagen não informa nada sobre motorizações e planos de produção, mas sabe-se que receberá motores elétricos e surgirá no mercado europeu durante 2026.









A Skoda está a comemorar 130 anos de história(s) e, em Munique, na edição deste ano da exposição IAA Mobility, que decorrerá entre 9 e 14 de setembro, ambiciona (muito) protagonismo! Na agenda da marca, duas estreias mundiais. O Epiq, Sport Utility Vehicle (SUV) para posicionar no segmento B, e o Vision O. E ambas contam com motorizações elétricas, o que confirma os compromissos da marca do Grupo Volkswagen de contribuir cada vez mais para a mudança no paradigma energético dominante no automóvel, mesmo se não admite parar a produção dos motores de combustão interna, por ainda serem muito procurados.

O Vision O, sabe-o E-AUTO, antecipa carrinha elétrica com introdução no mercado europeu marcada apenas para a segunda metade do próximo ano. Nas dimensões exteriores, o protótipo novo aproxima-se muito do Octavia Break (anunciam-se 4,7 m de comprimento). Confirmando-se esta combinação de formato e motorização, atualmente, o Skoda competirá com o Opel Astra Sports Tourer Eletric e o Peugeot 308 SW Elétrico, mas também pode apresentar-se como uma alternativa aos SUV dominantes na categoria dos compactos (C).









No Vision O, a Skoda promete apresentar a interpretação mais extrema da filosofia de “design” Modern Solid que estreou no Elroq e no Enyaq, dois SUV com carreiras muito bem-sucedidas. O nome do estudo é inspirado no conceito da circularidade que associamos, sobretudo, aos carros elétricos – trata-se de abordagem holística focada na reciclagem e na reutilização de materiais para a diminuição do impacto ambiental do desenvolvimento e da produção.